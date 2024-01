Sepultamento de pedestre atropelado por carro acontece nessa terça-feira(16)

Motorista que dirigia embriagado e causou o acidente foi preso pela Polícia Militar

CARATINGA – Está previsto para acontecer na manhã dessa terça-feira(16), o sepultamento do pedestre Brendon Alexandre Teodoro, 25 anos. O velório aconteceu na igreja El Shaddai do bairro Zacarias nessa segunda-feira(15).

O acidente aconteceu na noite desse último domingo (14) na avenida Professor Armando Alves da Silva, quando o motorista de um veículo Corsa, atropelou o jovem, que caminhava no canteiro central. Logo após o acidente, o motorista abandonou o carro e fugiu do local com uma mulher e uma criança.

Assim que a Polícia Militar soube do fato uma equipe foi para o local, onde uma testemunha disse que viu quando o condutor do Corsa o ultrapassou em alta velocidade, perdendo o controle da direção e atropelou a vítima, arremessando-a a aproximadamente 25 metros de onde caminhava.

Outra testemunha disse aos militares que assim que o condutor atropelou a vítima, ele abandonou o automóvel a cerca de 100 metros do local. Em seguida desembarcou do veículo, com uma mulher e uma criança e fugiram sentido ao bairro Esplanada.

Após pesquisa foi constatado que o veículo placas GUZ-0339, Corsa, de cor vermelha, estava cadastrado no Córrego do Aeroporto, zona rural de Caratinga.

Uma equipe da Polícia Militar se dirigiu até o local e em contato com o pai do autor/condutor, ele informou que seu filho era o condutor do veículo e fazia uso de bebida alcoólica constantemente, porém residia no bairro Esplanada. O condutor/autor foi localizado no bairro Esplanada e preso. Durante conversa com os militares, ele confirmou que fez uso de bebida alcoólica. Disse que no momento que dirigia pela avenida, ao realizar uma manobra de ultrapassagem, acabou perdendo o controle do veículo, vindo a bater a roda no meio-fio e atropelado a vítima. Foi oferecido ao condutor a oportunidade de realizar o teste de etilômetro, porém ele recusou. A mulher que estava no banco do carona com o condutor, confirmou que os dois estavam fazendo uso de bebida alcoólica.

Questionado acerca do motivo de não ter prestado o socorro, ele disse que não percebeu o momento do acidente e acreditava não ter ocorrido a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e após os trabalhos de praxe liberou o corpo para funerária Nossa Senhora das Graças. O veículo Corsa foi apreendido e removido ao pátio da empresa rebocadora de plantão.

REVOLTA DA MÃE

Na porta da delegacia, a senhora Dagna, mãe da vítima, falou da sua revolta e pediu justiça. “Como mãe estou indignada, revoltada, meu filho era um ser humano perfeito, como filho, como marido, como pai, como funcionário. Morrer assim por conta de uma pessoa embriagada, um irresponsável, tirar a vida do meu filho, e ainda colocar em risco a vida do filho dele. Exijo justiça, quero que esse indivíduo não seja solto, nem sob fiança, nem saia com uma peninha mínima, porque quando a pessoa dirige embriagado coloca em risco a vida dele e das outras pessoas. Então quero justiça pro meu filho. Meu filho corria todos os dias na Dário Grossi, fazia academia, ele estava estudando para ser policial, era o sonho dele. Esse lixo tirou a vida do meu filho, esse traste, destruiu a vida do meu filho e com certeza vai destruir o filho dele que está dentro da barriga da mulher dele, destruiu a nossa vida”, disse a mãe de Brendon

QUEBRA-MOLAS

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Caratinga para saber sobre a colocação de quebra-molas no local do acidente, já que existem apenas placas indicativas. “A Prefeitura de Caratinga informa que a instalação dos redutores de velocidade (quebra-molas) na Av. Prof. Armando Alves da Silva está na programação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Esta ação será executada assim que houver um período de estiagem adequado, permitindo a aplicação e secagem eficaz do asfalto na respectiva via.

Além disso, está prevista o fechamento do retorno que dá acesso à estrada de Dom Modesto, uma medida adicional para aprimorar a segurança na região. O Departamento Municipal de Trânsito também realiza estudos para a possível implementação de radares nesta avenida, visando reforçar as medidas de controle e segurança viária”.