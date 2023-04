Sepultados corpos dos turistas caratinguenses que se afogaram na Bahia

Os corpos do casal Adenício da Mota Dourado, de 53 anos, o “Neném”, e Rosenilda Ferreira Dourado, de 47, que morreram afogados na praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, na tarde de sexta-feira (21/4) foram sepultados neste domingo, no Cemitério São João Batista, em Caratinga, terra natal de ambos.

Segundo testemunhas, “Neném” entrou no mar, que estava agitado em função do vento intenso causado pelas fortes chuvas que atingem a região nesta semana. Quando ele chegou na parte de arrebentação das ondas, “Neném” começou a se afogar. A esposa correu para tentar salvá-lo, mas os dois morreram afogados.

Outras banhistas que estavam no local resgataram o casal, mas os dois já estavam sem sinais vitais. O casal residia há 20 anos em Ipatinga, no Bairro Jardim Panorama, para onde se mudaram logo que se casaram. Eles participavam de uma excursão ao sul da Bahia composta por moradores de Ipatinga.

Os dois corpos foram periciados no Instituto Médico Legal (IML), de Porto Seguro e liberados na tarde de sábado (22/4). Em seguida, foi feito o translado para Caratinga. Fonte: Estado de Minas