Sepultado em São João do Oriente mineiro que morreu nos Estados Unidos

Um goiano também morreu. Suspeita é que eles aspiraram monóxido de carbono

DA REDAÇÃO – Foi sepultado nesta quinta-feira (5), em São João do Oriente, o corpo de Talles Roberto Pacheco, 40 anos. Ele foi encontrado morto em Marlborough, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Na ocasião foi encontrado também o corpo do goiano João César Marins, 45. A principal suspeita é de que as vítimas foram intoxicadas por um vazamento de monóxido de carbono.

Os corpos de dois brasileiros encontrados mortos foram liberados pelas autoridades americanas e chegaram ao Brasil nesta quinta-feira (5). A Polícia de Boston localizou os corpos no dia 25 de abril. Os restos mortais foram liberados somente após o resultado de alguns exames solicitados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Com muita gratidão eu, Josiane, a família Pacheco e amigos agradecemos a doação, generosidade e empatia de vocês, porque conseguimos o nosso objetivo”, escreveu um parente de Pacheco em sua rede social.

O corpo do mineiro foi trazido para o Brasil com o dinheiro arrecadado em uma vaquinha online. A família de João Carlos Marins vive em Itapuranga, no interior de Goiás, e também contou com doações para o traslado.

Conforme um familiar de João Carlos, a Polícia de Boston ainda não finalizou o laudo que vai apontar a real causa da morte. O Consulado Brasileiro em Boston informou às famílias das vítimas que a provável causa das mortes foi a intoxicação por monóxido de carbono decorrente de um vazamento de gás no aquecedor.

Com informações O Globo