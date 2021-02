Sepultado em Santa Efigênia jovem que foi atropelado por carreta

CARATINGA – Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (1), o jovem Alex Faustino Cândido, 18 anos, que foi atropelado por uma carreta, quando andava de bicicleta com alguns amigos às margens da rodovia em Santa Rita de Minas. O acidente aconteceu na noite do último sábado (30/1), no KM 537 da BR-116, na saída de Santa Rita de Minas para Caratinga, próximo ao Posto Papa-Léguas.

O ACIDENTE

Alex e alguns amigos tinham ido até Santa Rita de Minas, cada um em uma bicicleta, para fazerem um lanche. Quando retornavam foram atingidos por uma carreta com placa de Diadema (SP), que também seguia sentido Caratinga.

Segundo o sargento Lúcio do Corpo de Bombeiro Militar, o acionamento da guarnição foi realizado por um das vítimas, mas Alex estava com suspeita de traumatismo craniano e foi levado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Os outros amigos de Alex dispensaram atendimento

O motorista da carreta ficou no local até o socorro à vítima e disse que viu os ciclistas na via e não conseguiu evitar o atropelamento.

Alex não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da manhã deste último domingo (31/1).

SEPULTAMENTO

Alex morava com a mãe Etelvina Rosa de Assis Silva, no bairro das Graças, mas seu corpo foi sepultado no distrito de Santa Efigênia, onde tinha familiares.

Dona Etelvina foi ao cemitério dar o último adeus ao filho e disse que quando adotou Alex, ele foi para sua casa ainda crianças, estava muito desnutrido, mas melhorou, entrou na Funcime e sempre foi muito obediente. “Ele foi bom na Funcime, foi bom na escola com os professores, ninguém reclamava dele”, disse com orgulho. A mãe de Alex contou que no sábado ele saiu para cortar cabelo e depois foi dar um volta com os colegas em Santa Rita de Minas. No sábado ainda a senhora Etelvina soube do acidente, mas às 5h35 de domingo (31/1), recebeu a triste notícia da morte do filho.

Reginaldo Cleiton, treinador de futebol, de Alex disse que ele era uma pessoa muito querida e alegre. “Um menino de ouro, estava sempre sorrindo. Trabalhei com ele desde os 13 anos, ele saiu da escolinha, mas continuou jogando com a gente”, contou.

A última vez que o treinador esteve com Alex foi no sábado (30). “A gente estava no campo disputando um campeonato em Ubaporanga no final de semana com a escolinha, e no sábado ele (Alex) esteve lá depois do serviço, o futebol era a paixão dele. No intervalo esteve com os meninos e disse que no domingo estaria no jogo. Saímos para o jogo no domingo, aí quando chegou a notícia acabou tudo, os meninos começaram a chorar, foi uma perda lamentável pra todos”, disse Reginaldo.