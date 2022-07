Sepultado corpo de menino atingido por carro desgovernado em Ubaporanga

UBAPORANGA – Foi sepultado na tarde dessa segunda-feira(18), o corpo do garoto Davi Barbosa do Nascimento, de sete anos, que faleceu depois de um trágico acidente no bairro 27 de Abril, em Ubaporanga.

Conforme apurado pela reportagem, Davi estava na rua soltando pipa na rua Engracio Ferreira Campos, quando o motorista de um veículo Fiat Strada perdeu o controle e atingiu o menino. O impacto da batida foi tão forte, que depois de bater no menino, o carro só foi parar ao atingir uma casa e entrar dentro de um dos cômodos.

O Grupamento de Resgate de Ubaporanga socorreu Davi com ferimentos graves ao hospital Casu- Irmã Denise, onde ele não resistiu aos ferimentos. O motorista de 66 anos não apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica.

As causas do acidente serão apuradas.

VELÓRIO

Muitas pessoas compareceram ao velório que aconteceu em uma capela na rua Sebastião Paulino, no “Morro do Cemitério”.

Luiz Ferreira da Silva, 53 anos, tio de Davi, lamentou o ocorrido. “Ele ficava sempre brincando com os meninos, quase todo dia, iam para a escola juntos, eram muito agarrados. Na hora do acidente eu estava sentando na calçada de casa e vi tudo que aconteceu. O homem estava descendo com o carro acelerado, não sei se ele passou mal na hora. Muita gente fala que ele passou mal, só vi na hora que bateu e jogou ele (Davi) muito longe, aí vi que foi uma coisa muito feia. A saudade vai ser muito grande, nunca vamos esquecer disso”, disse o senhor Luiz.