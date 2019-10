Sepultada professora vítima de disparo acidental

Caso foi registrado no distrito de São Cândido

DA REDAÇÃO – Foi sepultado no último sábado (19), no Cemitério da Paz, em Ipatinga, o corpo da professora Vanderleia Pereira Lopes Campos, de 48 anos. Ela foi vítima de um tiro acidental no distrito de São Cândido, no município de Caratinga.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Caratinga. Segundo informações iniciais, Vanderleia foi ferida no momento em que o marido dela retirava vasilhas de leite de uma carretinha. A arma, que estava sobre o teto de um veículo Fiat Uno, caiu e o homem teria tentado segurá-la, momento que ocorreu o disparo acidental.

Vanderleia foi atingida na região do abdome. A professora foi encaminhada ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, na última quarta-feira (16), mas seu quadro de saúde agravou na sexta-feira (18) e ela veio a óbito.

O falecimento precoce causou grande comoção na região. Vanderleia era servidora da rede municipal de ensino de Ipatinga.

A Prefeitura de Ipatinga divulgou nota de pesar. “A Administração Municipal de Ipatinga manisfesta profundo pesar pelo precoce falecimento, ocorrido nesta sexta-feira, 18/10, da servidora Vanderleia P. Lopes Campos, professora lotada na Escola Municipal Everson Magalhães Lage. Nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de profunda dor”.