Sepultada jovem assassinada pelo namorado

Familiares e amigos da vítima fazem manifestação e pedem por justiça

CARATINGA – Foi sepultada na tarde desse domingo (29/11), a jovem Carla Tamires do Nascimento Teodoro, 23 anos, assassinada pelo namorado Marcos Lucas Campos, 29 anos. O feminicídio aconteceu na noite do último sábado (28/11), na rua Diógenes Vidigal, no bairro Dr. Eduardo.

O CRIME

A guarnição policial compareceu ao local do fato após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) receber denúncia anônima dando conta de que um rapaz gritava em via pública, dizendo ter matado sua namorada. No local, os militares realizaram contato com o irmão do acusado, que relatou que encontrava-se dentro do quarto, momento em que ouviu um estampido por volta das 22h45 de sábado. Nesse momento, saiu do quarto e deparou-se com o corpo da vítima caído ao solo, sem sinais vitais e manchas de sangue pelo local.

Durante as diligências, informações deram conta de que um indivíduo, 34 anos, também irmão do acusado, deu fuga a Marcos. O outro familiar os acompanhou neste trajeto. Os policiais fizeram contato com esse indivíduo, que confirmou ter levado o acusado até a rua Lamartine e que logo em seguida, retornou para sua residência.

Os militares fizeram buscas na casa do acusado, onde localizaram em um cômodo que funciona como oficina, vários apetrechos, ferramentas e armas já prontas.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local onde constatou que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça, bem como recolheu a arma utilizada no crime.

Um dos irmãos do acusado disse que o casal brigava constantemente, mas nunca registraram os fatos e por esse motivo também o casal não era assistido por nenhum programa de proteção social. Outra informação passada pelos familiares do acusado, é que a oficina onde as armas de fabricação caseira e os demais materiais foram encontradas seriam de propriedade de Marcos.

De acordo com levantamentos da PM, o lugar onde aconteceu o feminicídio faz parte da residência e seria usado como estúdio onde Marcos faz tatuagens em seus clientes.

Os irmãos do acusado foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil por favorecimento pessoal. Foi feito rastreamento, mas Marcos não tinha sido encontrado até o final dessa edição.

MANIFESTAÇÃO CONTRA FEMINICÍDIO

Familiares e amigos da jovem Carla se reuniram no final da tarde desta segunda-feira (30/11) no bairro Doutor Eduardo para se manifestarem contra o feminicídio acontecido no último sábado.

Andrea do Nascimento, mãe da jovem, falou da dor de perder a filha e pediu por justiça. “Eu perdoo o Marcos em nome de Jesus, mas peço que a justiça seja feita, a justiça divina e a justiça terrena, pois ele tirou um pedaço de mim, tirou a minha alegria, a minha filha. Não tenho mais lágrimas para expressar a dor que estou sentindo. Tenho quatro filhos que estão me ajudando, mas só Deus para me sustentar”, lamentou Andrea.

Ainda de acordo com Andrea, sua filha vivia em um relacionamento abusivo com Marcos, mas acreditava que ele poderia mudar. “Eu não sabia que a minha filha vivia num lugar com tantas armas de fogo, eles viviam brigando, mas ela amava o Marcos. Ela me dizia que eles ainda seriam felizes, mas ele matou a minha filha, ele acabou comigo. Deixo aqui um recado para todas as mulheres: que não fiquem em relacionamentos assim, que denunciem, antes que seja tarde”, disse a mãe.

Amigas de Carla fizeram diversos cartazes com frases contra o feminicídio e soltaram balões das cores brancas, vermelhas e pretas, pedindo por justiça.