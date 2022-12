Senar Minas promove cursos em Caratinga e região

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar está com cursos abertos para Caratinga e região na próxima semanas e tratando de formação profissional rural e promoção social.

Ao todo serão 39 cursos, sendo 31 de Formação Profissional Rural (FPR) e oito cursos de Promoção Social, entre os dias 12 e 17 de dezembro, somente na regional do Senar Minas de Governador Valadares. Em média, cerca de 400 produtores e trabalhadores rurais serão capacitados.

Formação Profissional Rural

Os cursos de FPR visam capacitar o profissional para o Mercado de Trabalho Rural, possibilitando-lhe o domínio da tecnologia atualizada e o gerenciamento do próprio trabalho, de modo que ele alcance a produtividade buscada e a permanência no trabalho/emprego.

“Outro objetivo dos cursos de FPR é contribuir para a realização pessoal e profissional do trabalhador, favorecendo-lhe a melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania, com ganhos econômicos e sociais”, destaca o gerente regional Luiz Ronílson Paiva.

Promoção Social

Dentre os oito cursos de Promoção Social, destaca-se o curso de Prevenção de Acidentes e Noções Básicas de Primeiros Socorros que será promovido na Fazenda Mãe Admirável, em Caratinga. O Sindicato de Produtores Rurais do município é parceiro do Sistema Faemg Senar na realização do evento. O curso começa na terça-feira (13) e tem previsão de encerramento para a sexta-feira (16). Serão vinte participantes que vão receber as orientações do instrutor Hélio de Melo Freitas Júnior.

A Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque educativo que possibilita às pessoas ligadas ao meio rural a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, bem como mudanças de atitudes, favorecendo, assim, uma melhor qualidade de vida e maior participação na comunidade rural.

“A Promoção Social disponibiliza cerca de 54 cursos nas áreas de Alimentação e Nutrição, Artesanato, Saúde e Educação. Lembrando que tanto os cursos de PS, quanto os cursos de FPR são gratuitos”, destaca Luiz Ronílson. Confira abaixo, a agenda de cursos do Senar Minas para o período entre 12 e 17 de dezembro na região:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

Trabalhador da Cultura do Café / Adubação Manual – Convencional

Data: 12/12/22 a 14/12/22

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA

Celular: (33) 99973-7842

Trabalhador da Mecanização Agrícola / (Solda) Arco Elétrico – Com Eletrodo Revestido

Data: 12/12/22 a 14/12/22

Município: IPANEMA

Contato: SINDICATO RURAL DE IPANEMA

Telefone: (33) 3314-1338

Mobilizador: RENATA RAIMUNDA DE PAULA SOARES

Celular: (33) 98439-8194

Trabalhador de Instalações Elétricas / Eletricista Rural

Data: 12/12/22 a 16/12/22

Município: SANTA BÁRBARA DO LESTE

Contato: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO DOS FERREIRAS

Telefone: () –

Mobilizador: LÚCIO ADRIANO DE OLIVEIRA

Celular: (33) 99912-0742

Trabalhadores Florestais Polivalentes / Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas – Plantio

Data: 12/12/22 a 14/12/22

Município: ENTRE FOLHAS

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: WAGNER TEIXEIRA PINTO

Celular: (33) 99914-9900

PROMOÇÃO SOCIAL

Plantas Medicinais

Data: 12/12/22 a 16/12/22

Município: BOM JESUS DO GALHO

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO GALHO

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: JOEL LOPES DA SILVA

Prevenção de Acidentes e Noções Básicas de Primeiros Socorros

Data: 13/12/22 a 16/12/22

Município: CARATINGA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: SAMUEL GONÇALVES BATISTA

Celular: (33) 99973-7842

Saúde na Terceira Idade

Data: 12/12/22 a 14/12/22

Município: PINGO-D’ÁGUA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO GALHO

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Celular: (33) 98861-6623