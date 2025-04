Senar Minas celebra 32 anos com exemplos de transformação na Zona da Mata e Caparaó

DA REDAÇÃO – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) celebrou 32 anos de atuação em Minas Gerais nesta segunda-feira (7/4), com grandes conquistas no fortalecimento da agropecuária. A entidade promove capacitação por meio de cursos, assistência técnica e de promoção social que transformam a vida de produtores e suas famílias.

O Escritório Regional de Viçosa, presente desde 1995, atende 97 municípios em parceria com Sindicatos Rurais e entidades locais. As ações já alcançaram mais de 420 mil pessoas em mais de 30 mil eventos, além dos grupos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que atualmente são 49, em diversas atividades agropecuárias.

Para o gerente regional do Sistema Faemg Senar, Marcos Reis, “o Senar é peça fundamental para alavancar o agronegócio em diversos âmbitos. Nós proporcionamos conhecimento e informação para que os produtores possam fazer mais e melhor as suas atividades”. Ele destaca ainda o papel da entidade em “solucionar um dos gargalos do campo, que é a qualificação da mão de obra para um setor em expansão”.

Transformação

Silvana Novais, que esteve à frente do Escritório Regional de Viçosa por mais de duas décadas, afirma que a atuação do Senar “transformou a agropecuária local, especialmente a cafeicultura”. Ela explica que “grande parte da grade de cursos do Senar Minas voltados à cafeicultura foi criada a partir de demandas dos produtores da Zona da Mata” e que “o conhecimento mudou a fama de região produtora de cafés ruins para uma das maiores produtoras de cafés especiais do estado”.

A cafeicultora Gláucia Duarte, de Paula Cândido, é prova disso. Ex-professora, ela conta que o Senar Minas abriu portas gigantes de oportunidades. “Fez com que saíssemos de amadores para profissionais na cafeicultura, trabalhando com compromisso e responsabilidade”. Após participar de cursos e do programa ATeG Café+Forte, Gláucia e o marido comandam a propriedade da família e possuem sua própria marca de café torrado.

Para Sebastião Oliveira, agente de desenvolvimento rural dos Sindicatos de Tombos, Eugenópolis e Antônio Prado de Minas, “é um orgulho fazer parte das transformações que o Senar proporciona”. Atuando desde a fundação do Senar Minas na região, ele destaca que “vi muitas pessoas simples tendo a oportunidade de melhorar sua renda e mudar a vida de suas famílias. São tantas histórias emocionantes que daria para escrever um livro”, concluiu.