Senar e prefeitura oferecem cursos aos produtores rurais

CARATINGA – O Senar Minas (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria com a prefeitura de Caratinga, oferece nos próximos dias, quatro cursos aos produtores rurais. Segundo o mobilizador do Senar, Samuel Gonçalves Batista, será oferecido a AteG (Assistência Técnica e Gerencial) na bovinocultura de leite e corte, café e demais frutas e o programa “Jovem no Campo”.

O engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura, Rodrigo Alves da Silveira, explica a importância da parceria com o Senar. “Dentro da Secretaria temos o Pomar (Programa de Apoio ao Aprendizado Rural), porém a Secretaria não teria logística e estrutura para realizar esses treinamentos, então a gente pega o auxílio da Emater e principalmente o Senar que há 25 anos realiza esses cursos, existe uma verba especifica para isso”, disse.

Ainda de acordo com Rodrigo, a parceria é importante, pois o Senar, vez ou outra, encontrava alguma dificuldade para a realização do curso, como local e equipamento, então a Secretaria de Agricultura ajuda. “Às vezes o Senar quer realizar o curso numa região onde o produtor não tem trator agrícola, então estamos auxiliando com esse serviço. E temos algumas demandas que levamos ao Samuel para que ele consiga trazer pra região, por exemplo, cursos na área da fruticultura, temos o programa “Plantar Mais”, onde doamos mudas frutíferas com adubo e fazemos acompanhamento técnico, mas é interessante a gente também oferecer ao produtor um treinamento ao longo do plantio, o que é oferecido pelo Senar”, disse Rodrigo.

O Senar terá um instrutor que visitará a propriedade uma vez por mês e o produtor não terá custo. “A Secretaria nos ajuda muito nesses cursos, serão formadas turmas nos distritos de Santo Antônio e São João do Jacutinga, e esses cursos ensinam o produtor a produzir mais e diminuir custos”, explicou Samuel.