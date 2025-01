Senar divulga agenda de cursos para a próxima semana

DA REDAÇÃO – O Sistema Faemg Senar em parceria com Sindicatos de Produtores rurais e demais entidades cooperadas vai realizar 23 cursos gratuitos de Formação Profissional Rural e Promoção em municípios da Zonada da Mata e do Caparaó. As capacitações acontecem entre 3 e 8 de fevereiro.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

Doma Racional de Equídeos

Data: 03/02/2025 a 07/02/2025

Município: MURIAÉ

Contato: SINDICATO RURAL DE MURIAÉ

Telefone: (32) 3721-5250

Mobilizador: CAMILLA DE RESENDE CAMPOS

Instrutor: PAULO DIAMANTINO AYALA SANTOMÉ

Inseminador

Data: 03/02/2025 a 07/02/2025

Município: MIRAÍ

Contato: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ARTESÃOS DE MIRAI

Mobilizador: ZILDA MARTA ALMEIDA CÂNDIDO

Instrutor: CRISTOVÃO FERNANDO DE SOUZA

DRONE (Asa Rotativa) – Operações Básicas

Data: 03/02/2025 a 05/02/2025

Município: MANHUMIRIM

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUMIRIM

Telefone: (33) 3341-1403

Mobilizador: RUDSON CURCIO

Instrutor: HERBERTH MOTA MAIA

DRONE (Asa Rotativa) – Pulverização de Defensivos Agrícolas

Data: 03 a 05/02/2025 e 06 a 08/02/2025

Município: MANHUAÇU

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU

Telefone: (33) 3331-1660

Mobilizador: PATRÍCIA SAD

Instrutor: LUCAS REICHELM COSTA

Operador de Retroescavadeira – 40H

Data: 03/02/2025 a 07/02/2025

Município: MARIANA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARIANA

Telefone: (31) 3557-1929

Mobilizador: GILSON GIBSON GOMES

Instrutor: REGIS RODRIGO FONSECA

Operador de Retroescavadeira – 40H

Data: 03/02/2025 a 07/02/2025

Município: GUIRICEMA

Contato: SINDICATO RURAL DE GUIRICEMA

Mobilizador: MÁRCIA APARECIDA SARTORI

Instrutor: GILBERTO BERTOLA CANTARUTTI

Classificação e Degustação de Café

Data: 03/02/2025 a 07/02/2025

Município: ESPERA FELIZ

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ESPERA FELIZ

Telefone: (32) 3746-1198

Mobilizador: LEONARDO CHAVES DE SOUZA

Instrutor: SANDRO COUTINHO DOS REIS

Pecuária (bovinos leite) / Alimentação – Silagem, mistura mineral e concentrado

Data: 06/02/2025 a 08/02/2025

Município: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

Contato: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO

Telefone: (31) 3857-1266

Mobilizador: MARCO AURÉLIO ALVES

Instrutor: FRANCISCO ASSIS LIMA VIANA

Espaço Confinado (Trabalhador Autorizado e Vigia)

Data: 03/02/2025 e 04/02/2025

Município: VIÇOSA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VIÇOSA

Telefone: (31) 3892-6867

Mobilizador: MIRIVONE DA SILVEIRA ROBERTO

Instrutor: ANTÔNIO SÉRGIO MEDEIROS PEREIRA

Trabalho em Altura

Data: 05/02/2025 e 06/02/2025

Município: VIÇOSA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VIÇOSA

Telefone: (31) 3892-6867

Mobilizador: MIRIVONE DA SILVEIRA ROBERTO

Instrutor: ANTÔNIO SÉRGIO MEDEIROS PEREIRA

Gestão de Pessoas

Data: 05/02/2025 a 07/02/2025

Município: SÃO MIGUEL DO ANTA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VIÇOSA

Telefone: (31) 3892-6867

Mobilizador: ELIANA BARBOSA

Instrutor: CLAUDECI RIGUEIRA DE SOUSA

Legislação Ambiental

Data: 03/02/2025 a 06/02/2025

Município: SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

Contato: SINDICATO DOS PRODUT. RURAIS DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

Mobilizador: FELIPE ALVES DA SILVA

Instrutor: WAGNER EUSTAQUIO DA SILVA

Legislação Ambiental

Data: 07/02/2025 e 08/02/2025

Município: MANHUAÇU

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU

Telefone: (33) 3331-1660

Mobilizador: PATRÍCIA SAD

Instrutor: WAGNER EUSTAQUIO DA SILVA

Beneficiamento de verduras e legumes

Data: 05/02/2025 a 07/02/2025

Município: GUIRICEMA

Contato: SINDICATO RURAL DE GUIRICEMA

Mobilizador: MÁRCIA APARECIDA SARTORI

Instrutor: MARIA ALICE PEREIRA ASSUNÇÃO

Manutenção e Operação de Motocicletas

Data: 03/02/2025 a 05/02/2025

Município: TEIXEIRAS

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VIÇOSA

Telefone: (31) 3892-6867

Mobilizador: ELIANA BARBOSA

Instrutor: MARLAN COUTINHO COSTA

Manutenção e Operação de Motocicletas

Data: 06/02/2025 a 08/02/2025

Município: COIMBRA

Contato: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE COIMBRA – MG

Telefone: (32) 3555-1152

Mobilizador: FRANCIELLE LEMOS DE SOUZA

Instrutor: MARLAN COUTINHO COSTA

Operação de sistema de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento)

Data: 04/02/2025 a 08/02/2025

Município: LAJINHA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RUAIS DE LAJINHA-MG

Telefone: (33) 3344-1369

Mobilizador: MICHELINE DE FÁTIMA ALMEIDA

Instrutor: DANIEL PHILIPE VELOSO LEAL

PROMOÇÃO SOCIAL

Cosmética Natural e Autocuidado

Data: 03/02/2025 a 07/02/2025

Município: LAJINHA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RUAIS DE LAJINHA-MG

Tel.: (33) 3344-1369

Mobilizador: MICHELINE DE FÁTIMA ALMEIDA

Instrutor: KÊNIA THOMAZ ROCHA

Produção Artesanal de Salgados, Doces e Bolos Festivos

Data: 03/02/2025 a 05/02/2025

Município: MATIPÓ

Contato: SINDICATO RURAL DE MATIPÓ

Mobilizador: CLOVIS FREITAS MARTINS BARBOSA

Instrutor: LÍGIA VIDIGAL FERREIRA DE OLIVEIRA

Saúde e Atenção ao Idoso

Data: 03/02/2025 a 07/02/2025

Município: COIMBRA

Contato: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE COIMBRA – MG

Tel.: (32) 3555-1152

Mobilizador: FRANCIELLE LEMOS DE SOUZA

Instrutor: JULIANE MÁRCIA PEREIRA MARIANO

SOS Primeiros Socorros nas Escolas

Data: 03/02/2025 e 04/02/2025

Município: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Contato: SINDICATO RURAL DE MIRADOURO

Mobilizador: RAPHAELA LEITE PEREIRA

Instrutor: JANAÍNA DORNELAS PESSOA GOMES

SOS Primeiros Socorros nas Escolas

Data: 05/02/2025

Município: FERVEDOURO

Contato: SINDICATO RURAL DE MIRADOURO

Mobilizador: MARIA RITA LEITE

Instrutor: JANAÍNA DORNELAS PESSOA GOMES

SOS Primeiros Socorros nas Escolas

Data: 06/02/2025 e 07/02/2025

Município: SÃO PEDRO DOS FERROS

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RAUL SOARES

Tel.: (33) 3351-1555

Mobilizador: FÁBIO DE SOUZA ALVES

Instrutor: JANAÍNA DORNELAS PESSOA GOMES