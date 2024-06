Senar amplia acesso à educação na modalidade à distância e ao vivo

Produtor de Inhapim participou de curso sobre qualidade do leite e melhorou produtividade

INHAPIM/CARATINGA – O Senar Minas se reinventa e sempre encontra novas formas de levar conhecimento e oportunidades para o meio rural. Por meios virtuais e presenciais, a instituição capacita produtores rurais e oferece a eles as ferramentas necessárias para aprimorar suas habilidades, aumentar a produtividade e, consequentemente, transformar a realidade de suas famílias e comunidades.

Um exemplo inspirador dessa transformação é a história do produtor Hipólito Fernandes de Oliveira, de Inhapim, que participou recentemente do Seminário AVV Qualidade do Leite, ministrado pela experiente instrutora Juliana Rosa. Realizado no dia 11 de junho, o evento reuniu produtores da região para discutir e aprimorar as práticas de manejo leiteiro, visando melhorar a qualidade do produto e aumentar a lucratividade.

Hipólito, que já participava de outros cursos do Senar Minas, se mostrou entusiasmado com o conteúdo apresentado. “A professora Juliana sabe muito”, afirma o produtor. “Coisas que aconteceram no meu rebanho há muitos anos, ela explicou para mim hoje. Agora eu sei o porquê que eu perdia a maioria das minhas novilhas. Graças a ela é que hoje eu descobri. Foi muito bom”.

Juliana Rosa, por sua vez, se emociona com o impacto positivo que seu trabalho gera na vida dos produtores. “Fico muito feliz e grata por ter ajudado esse produtor”, diz a instrutora. “Vejo que estou no caminho certo e isso me impulsiona a querer estudar e aprimorar cada vez mais.”

Cursos online

O Senar Minas vem expandindo suas fronteiras educacionais com a modalidade de ensino de Aulas Virtuais ao Vivo (AVV). Essa iniciativa complementa os tradicionais cursos presenciais, oferecendo maior flexibilidade e acessibilidade aos produtores rurais do estado. A modalidade AVV se destaca por sua praticidade, permitindo que os produtores participem dos treinamentos sem precisar se deslocar para locais físicos. Essa flexibilidade é crucial para aqueles que enfrentam dificuldades de tempo ou mão de obra para se ausentar da propriedade.

O sucesso do Seminário AVV Qualidade do Leite também se deveu ao trabalho dedicado do Agente de Desenvolvimento Rural (ADR) do Senar Minas pelo sindicato dos produtores rurais de Caratinga, Wagner Teixeira Pinto. Ele foi o responsável pela organização da turma da qual participou o produtor de leite Hipólito Fernandes.

“Apesar da oferta de cursos presenciais, sempre incluímos eventos AVV na programação trimestral, e os resultados têm sido extremamente positivos e satisfatórios”, afirma. “O feedback dos produtores é muito animador, pois eles conseguem tirar dúvidas pontuais, identificar erros no sistema produtivo que impactam negativamente a produção e a produtividade.”

Capacitação que transforma

Assim como os cursos presenciais, os na modalidade AVV do Senar Minas abrangem uma ampla gama de temas relevantes para o setor agropecuário, desde técnicas de produção até gestão financeira e marketing. As aulas são ministradas por instrutores experientes e qualificados, que utilizam recursos didáticos modernos para garantir uma experiência de aprendizado dinâmica e engajadora.

Izamara Arcanjo – Assessoria Senar MG