Seminaristas assaltados na avenida Dário Grossi

CARATINGA – Dois jovens seminaristas foram assaltados no final da noite do último sábado (7), quando passavam pela avenida Dário Gross com destino ao seminário que fica no bairro Zacarias.

As vítimas contaram à polícia que aproximou-se deles uma motocicleta escura com dois ocupantes, ambos de capacetes e com armas de fogo. Ainda de acordo com os seminaristas, os autores apontaram as armas para eles e anunciaram o assalto, determinando que jogassem os celulares e carteiras ao chão.

Após apanhar os objetos das vítimas, os autores fugiram sentido ao centro da cidade.

Os seminaristas não souberam repassar outras características dos autores, mas disseram que pareciam ser bem jovens, cerca de vinte e poucos anos, porém, eles não se lembram das vestimentas dos autores.

A Polícia Militar só foi acionada cerca de vinte minutos após o crime, no momento em que as vítimas chegaram ao seminário. No local não havia câmeras de segurança.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.