Seminário realiza passeio ao Pico da Bandeira

ALTO CAPARAÓ- Persistência, Intensidade e Espiritualidade marcaram os dias 27 e 28 de agosto. Dom Juarez Delorto Secco, bispo diocesano, juntamente com os seminaristas das etapas do propedêutico, discipulado (filosofia) e configuração (teologia), os padres formadores da Diocese de Caratinga, e um grupo da cidade de Alto Caparaó, vivenciaram a missão de escalar a terceira montanha mais alta do país, o Pico da Bandeira, na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo, e do cume ver o lindo nascer do sol.

O próprio caminho cristão na terra é marcado por vias sinuosas, dificuldades, pedras, altos e baixos. A subida e a prática do Trekking foram reflexos da peregrinação humana. Em cada superação, o sentimento de alegria, em cada pausa e cansaço, existia uma mão estendida para ajudar. Assim, enquanto irmãos, todos chegaram ao cimo do monte, e superaram a luta de 2.892m de altitude, -3°C, 6,3 km de caminhada, e finalmente, diante da grandiosa obra de Deus, o cansaço deu lugar aos olhos brilhantes.

Ideia idealizada pelo capixaba Dom Juarez, que já foi ao Pico da Bandeira em pelo menos sete outras oportunidades, a programação se iniciou com a Santa Missa na Comunidade Imaculada Conceição de Alto Caparaó, da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Tudo foi organizado minuciosamente pelos párocos solidários, padres. Elias Garcia e José Geraldo da Silva. Após a celebração, a comunidade ofereceu um rico café da manhã, simbolizando a acolhida aos visitantes na cidade do ecoturismo. Na sequência, houve uma palestra sobre as belezas naturais do Parque Nacional do Caparaó, conduzida por Valdomiro, da equipe responsável pelo espaço.

O período da tarde se iniciou com a visita à Cachoeira do Vale Verde, onde foi servido o almoço. Em seguida, todos se dirigiram de carro ao Mirante da Tronqueira, de onde iniciaram a caminhada rumo ao Acampamento do Terreirão, no qual todos pernoitaram em barracas, num clima de fraternidade. Às 2h30 do dia seguinte, a caminhada foi retomada rumo ao Pico da Bandeira. No destino, a linda visão do nascer do sol, a emoção de todos e o sentimento de missão cumprida.

Durante todo o trajeto, Dom Juarez valorizou a beleza natural do Parque do Caparaó e louvou a Deus por parte dessa linda criação estar presente em nossa Diocese de Caratinga. Da parte dos demais presentes, gratidão moveu os corações, além do desejo de reviveram a aventura.

Texto: Victor Machado