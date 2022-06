Seminário Propedêutico São José: Professor e escritor Eugênio Maria Gomes profere aula sobre gêneros literários

UBAPORANGA – A terça-feira (14) foi um dia diferente para os alunos do Seminário Propedêutico São José, no centro de Ubaporanga. Um evento especial mudou um pouco a rotina da instituição, na fria manhã. O professor, doutor e escritor Eugênio Maria Gomes, que também é diretor-geral da Unec TV, proferiu uma aula sobre ‘Gêneros Literários’. Os participantes, seminaristas, aprovaram em cheio a iniciativa. É o caso de Jean Victor Rodrigues de Paula, de Bom Jesus do Galho. Seminarista desde fevereiro deste ano, ele acredita que o evento tenha sido fundamental para aprimorar ainda mais o seu conhecimento. “A partir dos métodos que foram passados, conseguimos assimilar e compreender melhor os livros, a escrita e a transpassar esse conhecimento para as outras pessoas. É uma forma de ampliar o nosso aprendizado.”

O também seminarista Gustavo Perígolo de Abreu, de Simonésia, acredita que obter conhecimento seja um dos propósitos dos futuros sacerdotes. “Dentro da nossa formação, temos o compromisso de agregar conhecimento. A aula, com o tema ‘Crônicas’ e ‘Gêneros Literários’, é uma forma prática e objetiva de enriquecer o nosso conteúdo.”

Dentre os segmentos de todo o universo literário, as ‘Crônicas’ costumam figurar entre os gêneros preferidos. Eugênio já publicou cerca de 60 obras com o tema. Durante a aula, ele enfatizou tudo que envolve o fascinante gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas, onde o texto apresenta um enredo com personagens, tempo e espaço. Professora de português no Seminário Propedêutico, Lígia Maria dos Reis, a Liginha, foi quem fez o convite ao professor. “Eugênio é um escrevedor como nenhum outro. Um dos maiores escritores de Caratinga, até mesmo por seu volume de obras. Costumo dizer que ele escreve dormindo. Sobre o tema ‘crônicas’, induz à reflexão, o que é de suma importância, sobretudo, para quem vai se formar padre. A aula é uma forma de mostrar para os meninos que a criatividade não é nenhum bicho de sete cabeças.”

A iniciativa faz parte da proposta da FUNEC de incentivar a cultura e a literatura, e é uma forma de também promover a educação. Reitor do Seminário Propedêutico São José, o padre Raniel Carlos de Freitas considerou o evento significativo e fundamental para o início da formação sacerdotal dos estudantes. “É o início do processo de formação sacerdotal. A palavra propedêutico significa isso, introdução, iniciação. E é assim o primeiro momento em que um vocacionado, que deseja ser padre, faz a experiência para começar o seu discernimento vocacional. Temos a graça de ter a Lígia como professora de Língua Portuguesa, e ela convidou o Doutor Eugênio, com toda a sua experiência e capacidade, o que desperta no seminarista o desejo pelo saber”, concluiu o padre.