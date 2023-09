Seminário Diocesano organiza mais uma Semana Teológica

CARATINGA- O Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário realiza anualmente, desde 2003, a Semana Temática. Este ano, o evento acontecerá de 2 a 6 de outubro com o tema “Revelação cristã na contemporaneidade: as interpelações de Deus para a realização humana”.

Como a instituição promove os cursos de Filosofia e Teologia, o evento possui este mesmo recorte temático intercalado: um ano a semana é teológica e outro é filosófica, como explica o seminarista Jean Carlos de Oliveira Alves. “Trata-se da oportunidade de discussão de temas pertinentes para os diversos públicos na qual o Seminário Diocesano, como instituição religiosa, socializa com a comunidade local apresentando contribuições para se pensar e viver melhor o tempo presente”.

A Semana Temática acontece juntamente com as festividades de Nossa Senhora do Rosário, padroeira do Seminário Diocesano. Neste ano de 2023, será a XX Semana Temática que terá a reflexão teológica como pauta principal. “Buscaremos refletir acerca da Revelação cristã na contemporaneidade apresentando as peculiaridades, natureza e objeto desta Revelação que acontece na história humana com o objetivo de concretizar a salvação integral do ser humano e da criação. Neste sentido, a Semana Temática pretende apresentar as interpelações de Deus para realização humana, pois a salvação cristã e a plenitude humana são realidades em conexão”.

Padre Geziel José de Almeida, reitor do seminário, destaca a importância do tema que será abordado. “Um tema atual sobre a revelação divina, desejando oferecer para os alunos e convidados uma atualização teológica com temas bem práticos e bem próximos do nosso povo, que é a experiência de fé que somos chamados para fazer”.

A PROGRAMAÇÃO

A XX Semana Temática Teológica será realizada de forma presencial com transmissão online pelo canal do YouTube da Diocese de Caratinga, como afirma o seminarista Bruno Kened Ferreira. “O evento terá principalmente conferências com a exposição dos temas por professores das respectivas áreas. No primeiro dia, apresentará a introdução acerca da natureza e objeto da Revelação cristã na história; no segundo dia, será apresentado o desenvolvimento da Revelação Divina no Antigo Testamento; no terceiro dia, discorrerá sobre o desenvolvimento da Revelação no Novo Testamento e sua culminância na pessoa de Jesus Cristo; no quarto dia, tratará da fé como resposta à autocomunicação de Deus em Jesus Cristo e da credibilidade da fé e da Revelação. Por fim, no quinto dia, explanará sobre os desafios para a interpretação da Revelação Cristã no contexto atual tendo em vista o pluralismo religioso e cultural. As conferências acontecerão nas dependências do Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário e serão abertas para a participação dos diversos públicos”.

O seminarista Marcos Jonathan Santo Pereira explica que que o evento é aberto ao público e não é necessário fazer inscrição. “Para aqueles que se interessarem em solicitar o certificado será emitido digitalmente para todos. Você que gostaria de participar fique à vontade, teremos temas importantíssimos e de grande importância para nossa vida de fé e espiritualidade”.

Dia 2 de outubro (segunda-feira)

17h – Celebração Eucarística e abertura da Semana

Presidente: Pe. Geziel José de Almeida – Reitor

19h – Conferência: A natureza e objeto da Revelação Cristã.

Conferencista – Prof. Dr. Pe. Júnior Vasconcelos do Amaral – PUC-MG

Dia 3 de outubro (terça-feira)

19h – Conferência: A Revelação de Deus no Antigo Testamento.

Conferencista – Prof. Dr. Pe. José Sebastião Gonçalves. Pitágoras/SNA-GV.

Dia 4 de outubro (quarta-feira)

19h – Conferência: A Revelação no Novo Testamento: Jesus Cristo, a Palavra definitiva de Deus. (Presencial).

Prof. Me. Pe. José Geraldo de Gouveia – SDNSR.

Dia 5 de outubro (quinta-feira)

19h – Conferência: A fé como resposta a autocomunicação de Deus no contexto atual: a credibilidade da Revelação e da fé cristã.

Conferencista – Prof. Dr. Pe. Pedro da Silva Morais – LIJO/LEPRALISE – PUC-SP

Dia 6 de outubro (sexta-feira)

8h30min – Conferência: Desafios para Revelação cristã: o pluralismo religioso e cultural.

Conferencista – Prof. Dr. Pe. Pedro da Silva Morais – LIJO/LEPRALISE – PUC-SP

11h – Celebração Eucarística e encerramento

Presidente: Dom Emanuel Messias de Oliveira – Bispo Diocesano

Celebração da Memória de Nossa Senhora do Rosário