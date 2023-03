Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário celebra 65 anos

CARATINGA- O Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário de Caratinga comemorou nesta quarta-feira (1) 65 anos. Para falar sobre a data, o DIÁRIO conversou com o reitor, padre Geziel José de Almeida, e o bispo Emanuel Messias de Oliveira.

Padre Geziel destacou um pouco sobre a história do Seminário, criado pelo bispo dom José Eugênio Corrêa, através do decreto de 1º de março de 1958. “Com forte desejo do dom José Eugênio Corrêa, que estava recém-chegado na diocese e um desejo já presente na própria diocese. Ele chegou e criou imediatamente o Seminário, que funcionou durante um ano lá na casa do bispo, na Praça Cesário Alvim, depois foi transferido para onde é a casa central das Irmãs Gracianas e em 1963 ele veio para o atual prédio onde funciona até hoje. Por aqui já passaram nove reitores que me antecederam nesta função. Estou no seminário desde 2021”.

Desde sua fundação, tem como objetivo a formação de jovens para o ministério ordenado, aqueles que desejam ser padres, após acompanhamento nas paróquias, são encaminhados ao Seminário, onde são oferecidos os cursos superiores de Filosofia e Teologia. “Além de uma vasta experiência formativa, formações humana e pastoral, de forma que aqueles que aqui estudam saiam bem-preparados para a vida ordenada ou para a vida em sociedade. Também hoje estudam algumas religiosas, nos últimos anos passamos a contar com religiosas que estudam aqui também”.

Atualmente são 37 seminaristas, destes, oito são da Diocese de Araçuaí, no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e os demais são da Diocese de Caratinga: 18 estudam a Filosofia e os demais a Teologia.

Conforme padre Geziel, ao longo desses 65 anos já passaram pela casa em torno de 800 estudantes. “Antigamente se chegava ainda muito adolescente, poderia estudar com os 12 anos, então, o número era muito alto. Depois passou a fazer apenas o estudo Ensino Médio e por último agora somente a Filosofia e Teologia. Então, antigamente era um número muito alto. Desses 800, em média 250 chegaram a padres, espalhados pelo Brasil afora. Para nossa diocese, a maioria absoluta do clero estudo aqui, o que é uma graça para a Diocese de Caratinga”.

O reitor ainda citou que o Seminário se encontra sempre ativo em funcionamento, cumprindo sua missão. “Satisfação muito grande por ter o Seminário, por fazer parte da nossa história e poder oferecer excelentes padres já há 65 anos, porque não são todas dioceses do Brasil que tem Seminário próprio, normalmente, estudam nas províncias ou capitais e nós temos nosso Seminário já com essa longa história e sempre formando padres. Normalmente, desde os primeiros que chegaram temos ordenações todos os anos, com algumas exceções. O Seminário funcionando com todo vigor até os dias atuais e se Deus quiser continuará ainda por longos anos”.

Para celebrar a data, além de um tríduo, em celebração conjunta com os 25 anos do Seminário Propedêutico de Ubaporanga, ainda foi realizado o estudo do documento do Vaticano II, que completa 60 anos este ano, com a presença de monsenhor Guedes, do Rio de Janeiro e ontem uma celebração com a presença de alguns padres da diocese, o bispo, encerrando-se com a partilha.

Padre Geziel deixa uma mensagem de esperança, como marco para esta data. “Acreditamos muito no chamado que Deus dirige a cada um de nós, para corresponder a Ele através de uma vocação, seja ela consagrada, religiosa, leiga, nos diversos ministérios que a igreja tem a oferecer, seja também na atuação na sociedade. Aqueles que sentem o desejo de ser padre, o Seminário está de portas abertas para acolher esse desejo e que possamos continuar contribuindo com a formação. Toda nossa região tem pessoas que por aqui passaram e desenvolvem diversos trabalhos. A palavra de esperança. Desejamos acolher e ajudar aqueles que desejam responder ao chamado do Senhor’.

O bispo Emanuel Messias de Oliveira fez questão de relembrar o esforço para que Caratinga tivesse um Seminário. “Esse Seminário é uma coisa muito interessante pra nós, sobretudo, quando olhamos quando foi construído, 65 anos atrás. De onde que dom Eugênio arrumou dinheiro para construir esse tanto de coisa? Um Seminário tão bonito e tão grande. Por exemplo, Manhumirim tem lá a mão do padre Júlio Maria, a gente sabe que o dinheiro veio da Bélgica, agora aqui? Dom Eugênio não tinha essas fontes. Então, uma coisa extraordinária, a iniciativa dele e depois a coragem de construir. Depois veio dom Hélio, ficou 32 anos na diocese e desde 1977 que dou aula aqui no Seminário, já conheço há muito tempo”.

Par o bispo, o Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário segue como uma árvore frutífera, que atravessa a história. “Uma história bonita que estamos rememorando, essa dedicação. É um respeito muito profundo pela reitoria do Seminário. Estamos com uma direção muito boa, três padres do jeito que sempre sonhei, um diretor espiritual, um ecónomo e o reitor. É uma glória termos o Seminário e formamos todos os nossos padres, com exceção dos religiosos. Só no meu tempo, que cheguei em 2011, ordenei 34 padres até hoje. Tem os ótimos professores, estamos muito felizes com nosso Seminário”.

REITORES

1º – Pe. José do Carmo Lima (1958).

2º – Pe. Ramón Canalsi Casas (1958-1959).

3º – Pe. Odilon Sabino do Carmo (1960-1961).

4º – Pe. Raul Motta de Oliveira (1962-1968).

5º – Pe. Othon Fernandes Loures (1968-1981).

6º – Mons. Raul Motta de Oliveira (1982-1986).

7º – Mons. Levy Paula Figueira (1987-1999).

8° – Pe. José Moreira Bastos Neto (2000-2005).

9° – Pe. Jamir Pedro Sobrinho (2006-2011).

10° – Pe. José do Carmo Vieira (2012-2020).

11° – Pe. Geziel José de Almeida (desde 2021).