Seminário de turismo rural mostra oportunidades de negócios para produtores em Caratinga

CARATINGA- Caratinga recebeu nesta quinta-feira (15), o seminário “Turismo Rural: Oportunidade de Negócio”. O workshop, promovido com Unidade Regional da Emater-MG foi destinado a produtores rurais, gestores municipais e profissionais do turismo e aconteceu na propriedade Villa Mariana, no distrito de Dom Modesto. O evento contou com a presença do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais Thales Almeida.

As atividades incluíram palestras técnicas e apresentação de cases de sucesso. Cláudio Bortolini, diretor da Emater-MG, destaca que o órgão vem desenvolvendo o turismo rural. “Nossa empresa está fazendo 75 anos, isso é muito importante porque a gente está sempre inovando, então para nós isso aqui não tem preço. Estamos fazendo um encontro com todos os municípios que compõem a nossa unidade regional, temos uma sede regional aqui na cidade de Ipatinga, temos ao redor 32 municípios dessa nossa unidade, sendo que 25 desses municípios têm parcerias conosco, e essa questão do turismo rural, ela vem só agregar conhecimento e oportunidades aos produtores rurais”.

Cláudio destaca que trazer o público para as localidades para ver as inovações, também traz as questões produtivas. “Por exemplo, nessa propriedade aqui s temos um projeto de certificação de lavouras cafeeiras. Então, hoje, o mundo quer trabalhar com produtos sustentáveis, esse projeto nosso de certificação de propriedades cafeeiras é o maior projeto de certificação de cafés do mundo e conseguimos não só agregar valor na propriedade, mas, melhoria na produtividade e na qualidade. Estamos falando da produção de cafés especiais. É um prazer enorme trazer as pessoas, é um movimento que o governo de Minas está fazendo. Fazemos questão de estar aqui mobilizando a comunidade, porque a gente sabe que as coisas acontecem na base. A Emater é uma parceira que consegue fazer esse tipo de mobilização e com certeza vai ter resultado para comunidade”.

Aldrin Assis, gerente regional da Emater-MG, relata que várias autoridades foram convidadas par um debate sobre o turismo rural. “Convidamos prefeitos secretários e agricultores para a gente conversar sobre a questão do turismo rural, que é uma oportunidade de negócio. Então a gente quer, além da produtividade normal de cada propriedade, o produtor aproveitar a questão do turismo. Hoje o pessoal da cidade está muito ávido por isso, então, nada melhor que convidar essas lideranças municipais”.

A primeira apresentação do seminário foi sobre a “Rota dos Cafés Especiais: Terras Altas do Caratinga”. Trata-se de uma nova rota turística, que está sendo consolidada na região, como destaca o produtor Mauro Grossi. “O evento hoje é a apresentação do projeto da Rota dos Cafés Especiais das Terras Altas do Caratinga, que na verdade é uma forma que a gente tem para resgatar a importância da região de Caratinga no cenário da produção de café, tanto em termos de produtividade, quanto em termo de qualidade. Nós, produtores, estamos trabalhando nessa ideia de levar visitantes para as propriedades para conhecerem todo processo de produção do café, desde o plantio até a torra, fazendo que com isso as pessoas valorizem mais, passem a falar mais das Terras Altas do Caratinga e para poder inserir novamente a nossa região no mapa de cafés especiais e região de alta produtividade. É importante que toda população participe disso, conheça esse projeto, conheça as propriedades que têm aqui pra poder ir divulgando. É bom para os produtores e para toda cadeia do turismo. Se você pensar na hotelaria, na parte de restaurantes da cidade, temos aí uma RPPN pouco conhecida, com a maior população de muriquis das américas. Temos todo um potencial para poder estar apresentando aos mais variados visitantes”.

A programação do seminário continuou com a palestra “Políticas Públicas para o Turismo em Minas Gerais”, da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, seguida das apresentações dos cases de sucesso “Ipatinga Rural Roteiro Turístico” e “Queijo Matuto”. A última palestra do dia foi sobre o trabalho de assistência técnica e extensão rural no Turismo Rural, com os profissionais da Emater-MG.

Thales Almeida, secretário de Estado de Agricultura, destaca o sentimento de retornar à sua terra natal, como representante do setor em Minas Gerais. “É uma honra muito grande estar aqui na minha terra natal, minha terra do coração, sendo o eu o segundo secretário de Agricultura do Estado de Caratinga, cidade que forma tantos talentos. Estou aqui na casa do meu amigo Pedro Leitão, recebido pelo seu pai Cláudio e participando de um evento fantástico para agregar cada vez mais valor para a área rural, agropecuária mineira, o turismo rural”.

Thales frisa o potencial de Caratinga na questão dos cafés especiais. “Estamos aqui para prestigiar a associação que está com intenção de lançar a denominação de origem dos cafés das Terras Altas de Caratinga. É sem dúvida agregar valor a esse produto, que já é reconhecido, nós que somos o maior produtor de café do Brasil, que é Minas Gerais, mas, os pequenos produtores com condição de ter um café especial, artesanal, que agrega mais valor e preço. E nada melhor do que esse casamento com o turismo”.

Conforme Thales, Caratinga também tem outras potencialidades que podem ser desenvolvidas, impulsionando a economia local. “A pecuária de leite, a pecuária de corte. A questão de olerícola, que é tão forte, temos um Ceasa aqui; a fruticultura. Então, a Secretaria de Agricultura e suas vinculadas, o IMA, a Emater e a Epamig, estão aqui para ouvir os produtores rurais, fortalecer os nossos laços e poder ajudar cada vez mais esse setor que cresce, gera emprego e renda para Minas Gerais”.

Alcides Leite de Mattos, secretário de Agricultura de Caratinga também cita a “É interessante enfatizar sempre a cultura do café, que é a mola mestra da economia caratinguense. A gente tem a exportação de café para grandes centros internacionais, saem de Caratinga cada vez mais cafés certificados de qualidade, e você agregar o turismo rural com a produção, vem agregar renda ao produtor rural. Hoje cada vez mais o produtor rural está em condições de investir tanto na lavoura, e com as sobras da lavoura na melhoria da qualidade de vida na zona rural, e isso proporciona a oportunidade de se enfatizar o turismo. O dr. Welington, nosso prefeito, tem nos orientado a cada vez mais levar a tecnologia para a zona rural, e eu acho que isso vem agregar a produção de café e a melhoria na qualidade de vida na zona rural, implementando a atividade de turismo rural”.

Pedro Leitão enfatiza a importância de Caratinga sediar um evento voltado para a agricultura e turismo rural. “Uma felicidade receber Thales, além de um grande amigo, foi meu braço direito no IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) quando fui secretário, hoje é um dos secretários de Estado mais bem avaliados. Receber ele aqui em Caratinga, pelo vínculo familiar dele com a cidade, acho que a região só tem a ganhar. Temos que aproveitar essas relações, justamente para fazer avançar os projetos para a cidade. Aqui temos um projeto desenvolvido junto com a Emater, todos os cafeicultores aqui, que é o turismo rural”.

Para Pedro são necessários mais eventos com discussões em torno de temas que são de interesse da população de Caratinga. “Isso é muito importante para a região, são eventos como esse que colocamos para andar, um projeto que pode diversificar a economia, gerar emprego e renda, preservar o meio ambiente, melhorar a infraestrutura e dar a oportunidade para as pessoas. O que está sendo feito aqui hoje, seja numa relação de amizade, mas, também uma relação institucional, fortalecendo isso, é algo que pode ser construído para as próximas gerações também, não é um benefício imediato, mas, construir projetos que vão trazer benefícios para quem ainda vai colher. Ficamos muito felizes em ver um evento desse, acho que em Caratinga as pessoas precisam de momentos como esse para fortalecer, mostrar que a cidade está unida quando o assunto é em benefício de todos”.

Cláudio Leitão também destacou a satisfação de abrir as portas para debater o tema. “É muito importante nossa casa cheia, a gente gosta disso, somos educadores, a gente gosta de estar com gente e principalmente a Emater. O trabalho de extensão é o que muda, que constrói as novas realidades. Descobri o trabalho da Emater depois que o Pedro meu filho foi secretário da Agricultura, e ele vinha trazendo as informações e até aproximando mais nossa propriedade, nossa atividade da Emater. E acredito muito nesse casamento, da cultura rural que é riquíssima, do turismo rural e da própria agricultura que abraça tudo isso, principalmente, a nossa cafeicultura. Estão de parabéns, temos aqui a presença de tantos prefeitos, secretários. Fico sempre muito feliz, essa casa vive de portas abertas pra receber as pessoas”.