Semifinal do Regional da LCD 2019

Santa Efigênia sai na frente no primeiro duelo diante do São Judas Tadeu. No outro jogo, Esplanada e Santa Bárbara empatam sem gols

CARATINGA – Os confrontos da semifinal do Campeonato Regional da LCD 2019 começaram nesse domingo (03). América de Santa Efigênia saiu na frente do São Judas Tadeu, enquanto Esplanada e Santa Bárbara ficaram no zero a zero.

OS JOGOS

América de Santa Efigênia e São Judas Tadeu se enfrentaram na Arena Santa Efigênia. Os donos da casa venceram de virada por 2 a 1. Quem abriu a contagem foi o São Judas, com Vitinho. O Santa Efigênia buscou a virada com belos gols de Matheus e Fão. O América joga por um empate para chegar à grande final deste ano.

No outro jogo, empate sem gols. Esplanada e Santa Bárbara ficaram no zero a zero no Estádio Municipal Guilhermino Oliveira, em Inhapim. O Esplanada teve boas chances de marcar, mas pecou bastante nas finalizações e nos últimos passes. O Santa Bárbara chegou poucas vezes, mas também deu trabalho.

O campo favoreceu o bom futebol e as duas equipes trabalharam bem a bola. As melhores oportunidades foram do Esplanada, que chegou a balançar as redes no primeiro tempo em jogada de bola parada, mas o árbitro marcou falta no lance. Já no segundo tempo, os mandantes seguiram buscando o gol. No fim, o empate acabou sendo favorável ao Tubarão, que agora joga em seu campo, diante de sua apaixonada torcida. Outro empate leva a decisão para os pênaltis.

Os jogos da volta acontecerão no próximo domingo (10) e promete agitar a região.

Matheus Soares