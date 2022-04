Paróquia São João Batista-Catedral detalha programação que teve início com Domingo de Ramos

CARATINGA- Pela primeira vez, após dois anos desde o início da pandemia de covid-19, a Igreja Católica celebra a Semana Santa, presencialmente, que teve início com o Domingo de Ramos e se estende até o Domingo da Páscoa (17).

Para falar sobre a programação na Paróquia São João Batista-Catedral, o DIÁRIO conversou com padre Moacir Ramos Nogueira. Ele começa falando sobre a celebração neste domingo (10) com a missa e procissão. “Foi um momento de muita alegria com a participação e a presença de tantas pessoas, presenciando essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É momento de alegria, de gratidão a Deus, desta semana tão importante para todos nós católicos, porque celebramos a Semana Maior, o ápice desse momento de fé do nosso povo após o tempo santo da Quaresma, de conversão, penitência e reconciliação com Deus”.

O padre ainda detalhou extensa programação da Catedral. Nesta segunda-feira (11) após a missa das 19h, foi realizada a Procissão do Depósito com a imagem de Nossa Senhora das Dores. “Nesta Terça-Feira Santa, missa às 19h, em seguida Procissão do Depósito com a imagem do Senhor dos Passos. Quarta-feira Santa será um momento muito especial, às 15h a missa com a unção dos enfermos. Pedimos às famílias, a todos que puderem levarem os enfermos para receberem a Santa Unção. Às 19h30 teremos a procissão e o Sermão do Encontro, momento muito especial, aguardado pela nossa comunidade. E com a quarta-feira encerramos o tempo santo da Quaresma, já na quinta-feira iniciamos o Tríduo Pascal”.

Nesta quinta-feira (14), às 9h, será realizada a missa da Unidade Diocesana na Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Limoeiro, com presença de todos os padres da diocese para a benção dos Óleos e a consagração do óleo do Crisma. “Esse ano a Santa Missa será presidida por dom Odilon, que é bispo emérito da Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, tendo em vista que dom Emanuel encontra-se hospitalizado. E à noite na Catedral, a missa do Lava- Pés, ceia do Senhor”.

Na Sexta-Feira Santa, 15 de abril, às 15h, será realizada a ação Litúrgica Beijo da Cruz. À noite, o sermão do descimento da cruz e a procissão do enterro. “E aguardamos ansiosos a vigília pascal no Sábado Santo, às 19h, com a benção do Fogo Novo, a procissão, liturgia da palavra, liturgia do batismo, celebrando com muita unção esse tempo de graça e de benção. Encerramos no Domingo de Páscoa, na Catedral, com Santa Missa às 6h30, 9h, 10h30, 18h e às 20h. lembrando que ainda teremos no Domingo de Páscoa Santa Missa às 9h na Comunidade São João Paulo II, no Morro do Escorpião e na Capela Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Dário Grossi”.

Padre Moacir Ramos finaliza deixando sua mensagem para a população. “A todos, desejo uma feliz e santa Páscoa, que você possa participar intensamente desse tempo santo das celebrações da Semana Santa. Paz e bem. Alegria e Esperança”.