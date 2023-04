Semana Santa

Uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica por recordar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Durante essa semana houve encontros, orações e meditações desde o Domingo de Ramos até o Domingo da Páscoa. O início lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Ele é recebido como um rei diante da multidão tremulando ramos verdes nas mãos. Lembrando que a multidão que o aplaudiu foi a mesma que o crucificou, escolhendo soltar Barrabás.

Um momento tradicional e muito apreciado pelos católicos de todos os tempos é a Procissão do Encontro. Desde criança, sentia-me emocionada em ver Nossa Senhora se encontrando com o Filho carregando a cruz. Monsenhor Rocha falava tão bonito e com grande sensibilidade sobre a dor de Maria e a de Jesus que a gente sentia estar vivendo o momento como ocorrera na hora, aos pés da cruz.

A sexta-feira da Paixão recordamos a morte dolorosa do Cristo que se entregou por nós, abrindo-nos a porta dos céu. Seu sofrimento foi tão grande e doloroso que, ao recordarmos dele, sentimos as lágrimas se derramarem em nossos olhos, misturadas com a gratidão que não pode ser definida com palavras, mas com o propósito de amar, amar, amar.

Gosto de lembrar o momento em que Jesus disse ao bom ladrão: “Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.” Isso aumenta nossa fé na vida eterna. Outro momento que me toca muito é aquele em que Jesus se sentiu abandonado. É um instante tão importante que, ao ensinar o terço da misericórdia, Ele pediu que, antes do terço, meditássemos em sua paixão e morte, principalmente nesse momento em que se sentiu abandonado. Lembrar que o próximo domingo será o Domingo da Misericórdia, criado por Ele. Uma devoção que nos traz muitas graças.

Maria Isabel Adami Potenza, grande escritora e estudiosa do catolicismo, escreveu: “Olhar com piedade e dor a figura de Jesus crucificado, vale mais do que fazer cem peregrinações a lugares sagrados.”

Finalmente, no Domingo, a alegria toma conta dos corações. É a ressurreição de Jesus. Comemoramos a Páscoa, que significa Passagem do Senhor. Desejamos que não seja somente uma passagem, mas uma permanência do Cristo em nós. Em todas as missas assistidas renovamos a Páscoa comungando o Corpo e o Sangue do Cordeiro.

Pedimos a Deus que, pelo sacrifício do Filho, possa nos dar a paz, sentimento tão difícil nos dias de hoje. Peço a paz diante da violência extrema que ocorreu há pouco em Santa Catarina. Um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças deixando outras tantas feridas. Sinto abalada com tamanha maldade. Que o Cristo Crucificado ampare as crianças do mundo inteiro e, nesta hora amarga, derrame seu sangue sobre as famílias das crianças mortas, que devem estar arrasadas de tanta dor. Que Ele multiplique o número de Anjos da Guarda para proteger a infância.

Desejo a todos, uma feliz Páscoa. Que nossos corações abertos de Amor recebam Jesus e Sua doutrina de salvação. Que a Páscoa seja todos os dias, lembrando-nos que Amar é o único alívio que podemos dar a Jesus em suas dores.