Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada pela APAE de Inhapim

INHAPIM – Na tarde da última quarta-feira (25), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Inhapim – APAE, comemorou, juntamente com sua diretoria, funcionários, pais, alunos e autoridades presentes, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual, desenvolvida de 21 à 28 de agosto, pela Federação Nacional das APAE’s, desde 1963. Foi introduzida no calendário nacional pela Lei Federal nº. 13.585/2017. A campanha permeia os trabalhos desenvolvidos pela instituição ao longo de todo o ano, como instrumento de defesa, garantia de direitos e mobilização social. Em 2021, o tema da Campanha Nacional da Pessoa Intelectual e Múltipla é: “É tempo de transformar conhecimento em ação”.

Para a diretora da APAE de Inhapim, Maria Geralda da Silva este tema aponta para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos das pessoas em situação de deficiência, mas, na prática, a maior parte do que se assegura na Lei não é acessível a todos; “Em um país com dimensões territoriais continentais, as desigualdades das condições de vida são evidentes, bem como a marginalização social de determinados grupos, que por sua condição de vulnerabilidade, necessitam de apoios especializados para superação das barreiras que impedem o exercício pleno da sua cidadania” e vai além; “Na APAE de Inhapim buscamos tornar nossos usuários mais independentes possíveis, levando até eles conhecimento sobre seus direitos a partir de conteúdos didáticos acessíveis, abordando temas correlatos à transporte, moradia, acesso à educação, saúde e assistência social, com objetivo de assegurar que esses direitos se efetivem na vida diária do usuário e de sua família” ponderou.

O presidente da APAE de Inhapim, Wanderlei Fernandes da Silva (Fernando Serralheiro), agradeceu a presença de todos, em especial aos funcionários e a diretoria da APAE, externando sua alegria em receber a comunidade na instituição. “A APAE de Inhapim estará sempre de portas abertas para receber todos aqueles que queiram conhecer nosso trabalho e nos ajudar a desempenhar uma melhor prestação de serviço aos nossos usuários, com transparência e maior lisura possível” comentou.

Atendendo convite formulado pela instituição, compareceram ao evento o prefeito Marcinho, o vice-prefeito Sandro da Saúde, o presidente da Câmara Municipal de Inhapim vereador José de Oliveira Batista (Coquinho), a vereadora Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, a secretária municipal de Assistência Social Maria Isabel Peixoto Silva, a secretária de Educação Carla Ervilha Silva Araújo e o secretário de Saúde Flávio Nascimento, além dos prefeitos de Dom Cavati, José Santana Júnior (Juninho da Saúde) e de Imbé de Minas João Batista da Cruz (Batista do Sindicato).

Para finalizar, o prefeito Marcinho parabenizou os funcionários e a diretoria da APAE de Inhapim pelo belo trabalho desenvolvido em benefício das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, lembrando que a inclusão social, a garantia de direitos e o combate ao preconceito são fundamentais para promoção da qualidade de vida dos usuários da APAE. “A família possui papel fundamental no processo de inclusão da pessoa com deficiência. Entende-se que a família participa ativamente do cotidiano de incertezas e adversidades do qual as pessoas com deficiência são submetidas. Neste sentido, é importante reconhecer que quanto maior conhecimento sobre os direitos, maior capacidade de reivindicação aos recursos disponíveis junto ao poder público, e consequentemente, o fortalecimento da família através do conhecimento”.

Cabe destacar ainda, que as mudanças estruturais não são realizadas de forma independente e unilateral. A integração da família, amigos e da comunidade promove o apoio mútuo às mobilizações coletivas, viabilizando o engajamento na perspectiva da cidadania” e foi além: “Promover práticas inclusivas que eliminem situações de resignação e impotência para ampliar ações que valorizem as potencialidades e autonomia das pessoas com deficiência são primordiais para alçarmos uma sociedade justa e igualitária para todos”.

