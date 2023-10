Semana Especial para Pessoa Idosa é celebrada em Inhapim

INHAPIM –Do último domingo (1), até essa quarta-feira (4), a Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu a Semana Especial da Pessoa Idosa, com o objetivo de reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção de envelhecimento saudável, considerando a efetivação e ampliação de ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.

A programação foi definida em conjunto com os grupos da melhor idade do município seguindo diretrizes de promoção dos direitos fundamentais, visando o respeito, a cidadania e o enfrentamento de todas as formas de discriminação, preconceito e violência contra a pessoa idosa.

Na abertura, dia primeiro de outubro, foi celebrada uma missa em ação de graças pela vida e saúde dos idosos inhapinhenses na igreja matriz São Sebastião pelo padre José de Fátima Rosa.

A secretária municipal de Assistência Social Maria Izabel Peixoto Silva levou os idosos para um momento de descontração em uma pizzaria.

Já no dia 2 de outubro, os grupos da melhor idade de Inhapim se reuniram na praça Alaíde Quintela Soares e promoveram uma passeata percorrendo as ruas Oswaldo Silva Araújo e Alberto Azevedo, caminhando em direção à Praça de Esportes João Felisberto Pereira, onde o pastor Wagner Flamini ministrou algumas palavras de fé e promoveu uma benção sob os idosos, e logo em seguida, a técnica Letícia Reis ministrou uma palestra sobre os direitos da pessoa idosa.

No terceiro dia, os idosos se reuniram no salão paroquial com o médico generalista Jether de Almeida Franco Júnior, que falou para os idosos sobre os cuidados com a saúde na terceira idade.

No quarto dia, a secretaria Assistência Social reuniu todos os idosos dos grupos da melhor idade no “Pereira Clube”, localizado no vizinho município de São João do Oriente, para um dia de recreação e lazer.

Segundo a secretária Maria Isabel, comemorar a Semana da Pessoa Idosa é retribuir aos que já fizeram pela família, pela cidade, celebrando junto a eles a melhor fase de suas vidas. “Gratidão é a palavra que define a Semana Especial da Pessoa Idosa em Inhapim. Agradecer os nossos idosos pela colaboração na formação de nossa sociedade, com valores e preceitos inegociáveis. Um momento festivo de atenção à pessoa idosa, oferecendo atividades de forma descentralizada, atendendo aos pedidos e propostas direcionados pelos próprios idosos” comentou.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, aproveitou a oportunidade para agradecer o colega da área, Jether de Almeida Franco Júnior pela palestra sobre os cuidados que os idosos inhapinhenses devem ter na melhor idade. “Quero externar meu sincero agradecimento ao amigo Dr. Jether Almeida Franco Júnior pela excelente palestra ministrada aos idosos inhapinhenses no salão paroquial. Nossos idosos merecem e carecem de atenção e cuidado redobrado nesta fase da vida, e nada mais justo do que retribuir todo amor e cuidado que eles se desprenderam, se doaram na construção de nossa sociedade. A administração municipal do nosso prefeito Marcinho tem feito a sua parte, e na saúde, me coloco a disposição de todos os nossos idosos inhapinhenses para melhor atendê-los”, finalizou.

Assessoria de Comunicação