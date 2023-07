SEMANA ESCOLA AVANÇADA DE TECNOLOGIA

Alunos da Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, de Bom Jesus do Galho, participam do evento em São José dos Campos/SP e ganham medalhas

DA REDAÇÃO – Um grupo de alunos da Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, de Bom Jesus do Galho, participou da Semana EAT – Escola Avançada de Tecnologia, promovida pelo Instituto Alpha Lumen, em São José dos Campos/SP. O evento aconteceu entre 18 e 21 de julho e reuniu mais de 300 estudantes e professores de diversas partes do país, tanto de escolas públicas como particulares, para uma imersão tecnológica de alto nível.

A Semana EAT é uma das etapas da Olimpíada Brasileira de Tecnologia (OBT). O evento é uma realização do Instituto Alpha Lumen de Apoio ao Talento (IAL) e Massachusetts Institute of Techrology Brasil (Mit Brazil) com o apoio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A Semana EAT visa estimular o interesse dos jovens pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os alunos da Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria foram classificados para a terceira fase da OBT após se destacarem nas provas online e no desafio App.

Durante a Semana EAT, os alunos têm a oportunidade de participar de cerca de 60 oficinas com profissionais da área tecnológica, inclusive de inteligência artificial e aeroespacial, além de visitar instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Parque Tecnológico. Eles também apresentam seus projetos na Mostra EAT e concorrem a prêmios nos desafios Space e Saf.

Segundo a coordenadora do Instituto Alpha Lumen, Nuricel Aguilera, a Semana EAT tem o objetivo de proporcionar aos estudantes uma experiência única de aprendizado e inspiração. “Queremos possibilitar reflexões, instigar sentimentos, provocar novos olhares com foco nas soluções, repletos de esperança e otimismo. As artes, que inflamam nossa sensibilidade e resiliência, foram escolhidas para ser a fonte inspiradora desse projeto”, afirma.

Para os alunos da escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, participar da Semana EAT foi uma oportunidade de ampliar seus horizontes e descobrir novas possibilidades. “Estou muito feliz e empolgado com essa experiência. É uma chance de aprender coisas novas, conhecer pessoas incríveis e ver como a tecnologia pode mudar o mundo”, diz Marlon Martins, um dos integrantes da equipe MIUC.

A equipe MIUC é formada pelos professores Guilherme Pereira e Fernanda Corrêa e pelos alunos Marlon Martins, Adrielly Viana e Rayca do Carmo. Houve ainda as participações dos estudantes Mateus, do Rio Grande do Norte; e Larissa, que é de São Paulo. Eles desenvolveram um aplicativo chamado MIUC, que visa promover a igualdade de gênero e o acesso das mulheres e jovens a oportunidades

O encerramento da Semana EAT aconteceu no auditório Marco Antônio Raupp, no Parque Tecnológico, onde foram anunciados os vencedores dos desafios e as equipes que irão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Ciências e Engenharia Aeroespacial (OICEA), que acontecerá em outubro nos Estados Unidos. A equipe MIUC recebeu medalha de prata na OICEA e bronze na OBT, além do prêmio de Inovação no desafio do App.