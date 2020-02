Semana é marcada por cerimônias de colação de grau da Doctum

Instituição de ensino apresentou à sociedade cerca de 300 novos profissionais

CARATINGA – Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, a unidade Doctum de Caratinga realizou as sessões solenes de colação de grau dos alunos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Serviço Social, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Direito. Cerca de 300 estudantes concluíram o ensino superior nas festividades que reuniram centenas de amigos, familiares e professores no espaço de festa Villa Matter.

No dia 18 (terça-feira), colaram grau as turmas dos cursos de Ciência da Computação, Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social. O evento foi presidido pelo diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, professor Alexandre Leitão. Já nos dias 19 e 20, se formaram os alunos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo e Direito. As solenidades foram conduzidas pelo Presidente Executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão.

Em discurso de abertura, o líder da Rede Doctum agradeceu aos formandos e familiares pela confiança na instituição e ressaltou a importância da educação como agente transformador da sociedade. “A Doctum faz parte das 60 maiores instituições de ensino superior no país, mas nossa grandeza não se traduz pelos números somente, mas sim por nosso projeto acadêmico. Não pretendemos apenas entregar aos nossos alunos um diploma, mas, sobretudo permitir a eles uma trajetória acadêmica completa”.

Segundo Pedro Leitão, um diploma significa todo o trabalho coletivo investido na educação. “Nós entendemos que formamos não somente profissionais, mas pessoas e cidadãos comprometidos com a sociedade em que vivem. Um diploma é mais do que um papel, é tudo aquilo que ele significa: o esforço de cada um de vocês (alunos), das famílias que investiram em sua formação e de uma comunidade que ainda acredita que a educação é o caminho. Mas a educação só é o caminho quando ela exige de nós uma transformação, quando percebemos que podemos ser melhores do que pensávamos que éramos. E quando a gente faz esse esforço, estamos melhorando toda uma comunidade”.

Emoção na conquista dos formandos

A importância da Doctum na vida da formanda em Ciências Contábeis, Thais Oliveira, ganhou um novo capítulo. Segundo ela, os momentos vividos na instituição serão inesquecíveis. “Eu só sinto gratidão. Não foi fácil chegar até aqui, o caminho é longo e árduo. Mas é um muito satisfatório conseguir concluir o que sonhamos para nossa vida”. O formando em Administração, Wilker Gonçalves, também ressalta o sentimento de dever cumprido durante a cerimônia. Sobretudo pelo fato de ter sido contemplado com o mérito acadêmico, reconhecimento dado ao aluno destaque da turma. “É um misto de sorrisos e lágrimas percorrer toda esta jornada. A faculdade me propôs novos desafios e desempenhou um excelente papel no meu crescimento como pessoa. Ter todo o meu esforço junto à turma nesses quatro anos reconhecido pelo Mérito Acadêmico foi o ápice. Estou muito feliz”.

“A colação de grau está sendo um sonho realizado para mim e para minha família. O curso de Direito foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje está sendo uma noite muito feliz”, aponta a formanda em Direito, Kesia Andrade. Já o ex-aluno de Arquitetura e Urbanismo, Hiury Garcia, ressalta as expectativas com o futuro. “Estou muito agradecido, a colação está sendo uma vitória e uma conquista muito esperada. Agora é ir para o mercado de trabalho e batalhar para conquistar meus sonhos. A Doctum me preparou para esse momento”.

Conquista para os docentes

A formatura representa também o trabalho dos docentes, que investem na formação de seus alunos. Segundo o coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, Carlos Bitencourt, “estamos aqui colhendo frutos daquilo que nós plantamos. É um prazer formar turmas de grande potencial e celebrar tudo àquilo que eles viveram com a gente enquanto instituição. Essa experiência vai passar para eles novas ações e perspectivas diante desse mercado desafiador. Mas tenho certeza que eles estão capacitados e preparados com muita maestria para atuarem dentro de suas profissões”.

A cerimônia do dia 19 (quarta-feira) foi marcada ainda pela conclusão da primeira turma da graduação em Arquitetura e Urbanismo da unidade. De acordo com a professora do curso, Camila Carneiro, o momento foi a realização de um grande sonho. “É muito gratificante participar de um momento tão importante para os alunos. Compartilhamos conhecimentos, ansiedades, dúvidas e alegrias durante a faculdade. Mas, acima de tudo, nos motivamos a enfrentar os desafios da vida com muito comprometimento. Por isso sinto que estão preparados para atuarem no mercado de trabalho como profissionais e cidadãos ativos”.

A emoção era o sentimento geral entre os futuros profissionais e docentes ali reunidos. Para o coordenador do curso de Direito, Oscar Alexandre, a colação foi um momento muito especial. “Hoje formamos três turmas muito especiais que se dedicaram muito ao longo do curso. Nossa graduação em Direito forma cidadãos com habilidades para buscarem seus sonhos e promoverem o bem estar na sociedade. Esta é a nossa maior recompensa. Parabenizo a todos os novos profissionais”.