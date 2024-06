SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Bacia do Rio Caratinga receberá recursos para projeto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

DA REDAÇÃO – Para celebrar a Semana Mundial do Meio Ambiente, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce), com apoio do CBH Caratinga, abriu edital para seleção de municípios da Bacia do Rio Caratinga interessados na implantação do Programa de Pagamento por ServiçosAmbientais (PSA). A expectativa é de que o CBH Doce destine cerca de R$ 2 milhões à iniciativa.

As inscrições estarão abertas até 11 de junho – saiba mais: https://bit.ly/4ebDZJ5

O PSA remunera produtores rurais por serviços ambientais prestados em suas propriedades que geram benefícios para o meio ambiente no território. A ação é destinada somente a municípios já contemplados pela Iniciativa Rio Vivo, promovida pelos Comitês do Rio Doce.

Na Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, podem se inscrever as cidades de Santa Rita de Minas, Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Engenheiro Caldas, Sobrália, Entre Folhas e Ubaporanga.

“Entendemos que esse recurso vai contribuir bastante com a disponibilidade dos nossos recursos hídricos. A gente chama a atenção para todos os municípios participarem. O CBH Caratinga já conta com vários projetos sendo executados no território e o PSA chega para somar ainda mais os nossos esforços pela bacia do Rio Caratinga”, afirmou o presidente do CBH Caratinga, Thalles Castilho.

Será selecionado um município por bacia afluente do Rio Doce, além de outro situado na porção capixaba da bacia, totalizando sete cidades contempladas.

Etapas

Após a seleção dos municípios, a entidade equiparada para o exercício das funções inerentes à Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Agedoce) contratará empresa especializada que ficará responsável por desenvolver estudo de metodologias para implantação do PSA. A iniciativa inclui ainda o engajamento das famílias rurais; celebração dos contratos com as famílias rurais beneficiadas; elaboração de Projetos Integrados de Propriedades (PIP) dos imóveis rurais contemplados; Elaboração do Programa de Regularização

Ambiental (PRA), em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF); estudo de valoração econômica para serviços ambientais, a partir dos PIP elaborados; estabelecimento de metas verificadas e certificadas, pagamento aos provedores de serviços ambientais durante um período definido; e Monitoramento hidrológico e sedimentológico, com mensuração do impacto das ações do PSA nos serviços ambiental e no bem-estar da população envolvida.

Por meio da celebração dos contratos, os produtores rurais se comprometerão a investir em ações que resultem no aumento da qualidade e quantidade da água, conforme apontado no PIP. E serão pagos pelos serviços ambientais, conforme resultados apresentados em suas propriedades.

Para o presidente do CBH Doce, José Carlos Loss, é papel do Comitê promover a gestão participativa e democrática dos recursos hídricos da bacia, visando à melhoria contínua da qualidade e quantidade de suas águas. “Estamos ansiosos pelo início do PSA na Bacia do Rio Doce. O programa permitirá que as comunidades rurais protejam a biodiversidade e mantenham a qualidade da água e do solo”, diz.

Compromisso com a preservação do meio ambiente

A Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga também está recebendo recursos para a realização de outras iniciativas ambientais, como ações de melhoria do saneamento básico, incremento hídrico e redução da geração de sedimentos, com destaque para a iniciativa Rio Vivo, que reúne ações de controle das atividades geradoras de sedimentos, recomposição de APPs e nascentes e expansão do saneamento rural.

Até o momento, mais de 170 nascentes foram cercadas nos municípios de Caratinga, Engenheiro Caldas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Entre Folhas, Ubaporanga. Além disso, já foram implementados projetos voltados para melhorias no esgotamento sanitário em propriedades rurais, por meio de fossas sépticas.

Ao todo, cerca de R$ 2 milhões já foram aportados para a execução das ações no território. Até o final de 2025, a expectativa é desembolsar mais de R$ 9 milhões.