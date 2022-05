Semana do MEI será realizada em Caratinga e região

Iniciativa promovida pelo Sebrae terá na programação seminários e palestras gratuitas

CARATINGA – Com 1,5 milhão de microempreendedores individuais (MEI), Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de formalizados no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Para orientar esses empreendedores e para os interessados em se formalizar, o Sebrae promove palestras, oficinas e atendimentos especializados durante a Semana do MEI. O evento é realizado de 16 a 20 de maio em todo o país.

Em várias cidades da região do Vale do Rio Doce, haverá uma programação presencial e gratuita.

Em Caratinga, acontece o seminário “Entender para atender”, no dia 17 de maio (terça-feira), às 19h. Durante o evento, os participantes receberão informações sobre o pagamento de frete no mercado on-line e farão uma reflexão sobre os comportamentos e procedimentos necessários para atrair e conquistar clientes. O seminário é realizado em parceria dos Correios, Prefeitura de Caratinga, CDL da cidade, Sala Mineira do Empreendedor e Sicoob Credcooper.

Já a palestra “Atendimento de excelência” será realizada nos municípios de Córrego Novo e Pingo D’Água, na quarta-feira (18). A capacitação, promovida em parceria com as prefeituras das cidades e a Sala Mineira do Empreendedor, oferece dicas e estratégias para melhorar o atendimento e aumentar o faturamento do negócio.

Na sexta-feira (20), em Inhapim, haverá a palestra “Como ser MEI na prática”. A capacitação é voltada para recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Inhapim (Apac) e tem o objetivo de orientar sobre abertura de empresas e como se tornar um microempreendedor individual.

Formalização

Para ser MEI, é necessário ter um faturamento anual de até R$ 81 mil, não ter sócio nem filiais, trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado (que receba piso da categoria ou salário mínimo) e atuar em uma das ocupações permitidas. Entre as vantagens estão: acesso a linhas de crédito com condições mais atrativas, participação em licitações, direito à aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade e emissão de nota fiscal.

Serviço

Semana do MEI em Caratinga e região

17, 18 e 20 de maio

Gratuito

Seminário “Entender para atender”

17 de maio, às 19h

Caratinga

Inscrições: https://www.sympla.com.br/seminario-entender-para-atender__1574622

Palestra “Atendimento de excelência”

18 de maio

Córrego Novo, às 19h

Inscrições: Prefeitura de Córrego Novo

Pingo D’Água, às 15h

Inscrições: Prefeitura de Pingo D’Água

Palestra “Como ser MEI na prática”

20 de maio, das 19h

Inhapim (público restrito)