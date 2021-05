Semana do MEI 2021 começa com programação gratuita de oficinas e palestras

Iniciativa trará grandes especialistas para apresentar tendências e oportunidades para os pequenos negócios

DA REDAÇÃO – Começou nesta segunda-feira (10) a Semana do MEI, uma semana inteira com oficinas práticas e palestras com especialistas para microempreendedores individuais (MEI) e para quem deseja abrir o próprio negócio. Entre 10 e 14 de maio, o Sebrae oferece uma programação totalmente online e gratuita para todo o país, com a participação de 45 palestrantes. Ainda dá tempo, os interessados podem garantir sua inscrição no site do Sebrae.

O tema da edição deste ano é “Uma nova visão para o futuro do seu negócio”, inspirado no bordão do empreendedor, influenciador digital e escritor, Rick Chester, que ficou conhecido nas redes sociais após viralizar com um vídeo no YouTube onde ensina como lucrar vendendo água no Rio de Janeiro. Ele será a grande atração do último dia da edição da Semana do MEI 2021, com a palestra de encerramento “Pega a Visão”.

Ao longo da semana, os inscritos terão a oportunidade de participar de uma jornada de conhecimento para encontrar inspiração para empreender, conhecer tendências e oportunidades de negócios, aprender como se planejar, como cuidar das finanças, além de interagir com especialistas convidados que trarão dicas para vender mais na internet.

Serviço

Sebrae realiza a Semana do MEI 2021

Data: de 10 a 14 de maio

Inscrições: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/semanadomei2021/home