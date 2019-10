Terceira edição acontecerá nos dias 22 a 24 de outubro. Objetivo é articular a rede de proteção ao idoso

CARATINGA- Vem aí a III Semana do Idoso, alusiva ao 1º de outubro, o Dia do Idoso, pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. Essa data, que marca o dia em que a Lei N°10.741/03 (Estatuto do Idoso) entrou em vigor, é fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público. O evento será realizado nos dias 22 a 24 de outubro.

ASSISTÊNCIA

A criação do Estatuto do Idoso representou um grande avanço, estabelecendo os direitos, como a prioridade em alguns serviços e a garantia de acesso à saúde, alimentação, educação, cultura, lazer e trabalho. Para garantir a articulação da rede de proteção ao idoso, um dos objetivos do evento é a criação dos Fóruns Intersetoriais Permanentes por Território (FIPT), onde de forma sistemática, a rede de serviços realizará estudos de caso, de idosos daquele território, que necessitam de uma atenção maior, considerando a sua situação de risco social ou pessoal.

O secretário de Desenvolvimento Social, Aluísio Palhares fala sobre a políticas de assistência desenvolvidas. “O Conselho Municipal do Idoso está em consonância com a política nacional, tendo como finalidade principal a proteção desse grupo de pessoas. Uma das ações está culminando com mais essa edição da Semana do Idoso. Através da Secretaria e os termos de colaboração, realizado pela Prefeitura Municipal de Caratinga com as instituições, a exemplo do Lar dos Idosos Pastor Geraldo Sales e Monsenhor Rocha. Esses abrigos que acolhem especialmente esses idosos que estão desprovidos de um núcleo familiar é uma das ações. Temos aqui também, através da equipe de técnicos e dos seus equipamentos, Cras e Creas quando necessário, ambientes para acolher esses idosos, garantir os seus direitos, sejam eles através do Cadastro Único ou de benefícios eventuais que, porventura, se enquadram; mantê-los cadastrados, ligados à secretaria para que seus direitos possam ser garantidos”.

Aluísio ainda frisa a importância de se investir na saúde mental do idoso, com opções de lazer e de qualidade de vida. “Nós sabemos que no nosso país e porque não dizer no mundo inteiro, hoje há uma longevidade, graças a Deus, ao trabalho da saúde, da medicina e outros fatores aliados, as pessoas estão vivendo mais. Então, este público tem aumentado a cada ano, até mesmo em detrimento com a diminuição da taxa de natalidade no nosso país. Hoje, falar de uma pessoa idosa é muito diferente do que quando falávamos há décadas atrás. Uma pessoa de 60 anos de idade está na sua vida ativa, muitos ainda trabalhando, com as atividades esportivas, seus relacionamentos fecundos. É isso que a gente quer promover, a alegria que é fundamental para a saúde de todo cidadão para combater principalmente as doenças emocionais; a valorização para este público. É uma programação rica, para que eles possam receber prestação de serviço e informação”.

PROGRAMAÇÃO

Conforme dados do Conselho do Idoso, as ações desenvolvidas têm por base as demandas que têm chegado ao longo dos últimos meses, principalmente, no que se refere à violação de direitos, como “negligência e maus-tratos”. “Envelhecer no século XXI implica grandes desafios, e um deles é o fortalecimento das famílias, a fim de que, tenham condições, de cumprir a sua função protetiva”, enfatiza.

A 3ª semana do idoso será realizada durante três dias, com ações paralelas, incluindo aferição de pressão arterial e teste de glicose, através da equipe da Secretaria de Saúde. Também serão realizados sorteio de brindes, como explica a presidente do conselho, Marilene Oliveira. “A gente tem que tratar o nosso idoso com respeito, carinho e atenção porque é dele que depende do nosso futuro. Então, todos eles são convidados a participar”.

Nos dias 22 e 23 de outubro, o evento acontece na Praça Cesário Alvim. Já os dias 24 e 25, serão realizadas visitas nas instituições de longa permanência.

Confira a programação completa:

22 de outubro (terça-feira)

Abertura oficial na Praça Cesário Alvim

8h – Composição da mesa (autoridades do município)

Hino nacional (cantado pelo Coral da Fundação Educacional Cidade dos Meninos-Funcime),

Momento Ecumênico com pastor Ellan Tebas e padre Moacir Ramos

9h30 às 10h30– Apresentação de capoeira do Grupo de Idosos do CRAS Santa Cruz e dança apresentada pelo grupo de idosos do CRAS Nossa Senhora Aparecida, em Parceria com o NASF.

10h30 às 11h30 – Apresentação da Escola de Dança Aplauso

23/10/2019 (quarta-feira)

Pastoral da Pessoa Idosa

Horário de 08h às 11h

– Momentos de interação com a Pastoral da Pessoa Idosa; músicas, brindes, brincadeiras, premiação do idoso com maior idade presente

– Desfile dos idosos e escolha do Rei e Rainha da 3ª Semana do Idoso de 2019.

– Presença do coordenador Diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa, José Faustino Moreira e pastorais da região

– Apresentação artística com Agda Dias dos Santos e Thiara Tornelho Lopes e música com Ângela Matos

– Comemoração dos 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Caratinga

Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, Cultura e

08h às 09h – Apresentação do grupo de idosos do NASF;

09h às 10h – Bate-papo com a médica Alice Martins Santana com o tema Saúde do Idoso;

– Dinâmica realizada por Lucas— educador físico do NASF com os idosos;

– Apresentação dos alunos do EJA-Educação de jovens e Adultos da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo