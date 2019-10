Diversas atividades marcaram a data, dentre elas, desfile e escolha do rei e rainha

CARATINGA- No dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. A data marca o dia em que a Lei N°10.741/03 (Estatuto do Idoso) entrou em vigor e foi fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público.

Com a proposta de comemorar a data, fortalecer a política de atendimento ao idoso, além de divulgar canais de denúncia de maus tratos, o Conselho Municipal do Idoso organizou a 3ª Semana do Idoso.

As atividades começaram na terça-feira (22) encerraram-se ontem. A abertura, na Praça Cesário Alvim contou com apresentação de Capoeira e dança dos grupos de idosos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Santa Cruz e Nossa Senhora Aparecida em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), apresentação da Escola de Dança Aplauso e um momento ecumênico.

Durante o segundo dia de atividades houve momentos de interação com a Pastoral da Pessoa Idosa, músicas, brindes, brincadeiras, premiação do idoso com maior idade; e desfile dos idosos com escolha do Rei e Rainha da 3ª Semana do Idoso de 2019. Foram eleitos Alice Manacés Pinto, 77 anos e Oscar José da Silveira, 90 anos.

O encerramento de ontem contou com a apresentação do grupo de idosos do Nasf, bate papo com a médica Alice Martins Santana Shettini, que abordou o tema “Saúde do Idoso”, dinâmica com o educador físico Lucas Silva, apresentação dos alunos do EJA-Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, sorteio de um pacote de tratamento estético, além de visita ao Recanto dos Idosos Pastor Geraldo Sales. Hoje, a visita será no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha.