Semana do Deficiente Intelectual e Múltiplo é comemorada com muita dança na APAE

CARATINGA- Os assistidos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga (APAE) receberam na segunda-feira (26), uma aula de dança comandada pela professora do Projeto Movimente – Nathália Brígida, com participação de 60 alunos da instituição.

A aula em comemoração à Semana do Deficiente Intelectual e Múltiplo teve como objetivo levar aos assistidos um momento de socialização e interação através de atividades físicas e muita alegria proporcionada pela dança. Além da aula de dança também foram realizados passeios ao longo da semana.

O Projeto Movimente de dança, além das aulas de dança gratuitas que ocorrem todas as terças e quintas-feiras às 18h30 na Praça do Menino Maluquinho, também participa de aulas comemorativas ao longo do ano em escolas e instituições filantrópicas da cidade.