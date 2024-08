Semana de Diversão e Desafios na Jairo Grossi

Atividades divertidas e desafios criativos promoveram a integração entre alunos

CARATINGA- Uma semana cheia de diversão e muitos desafios. O evento aconteceu na Jairo Grossi, mantida pela FUNEC, de 12 a 16 de agosto, garantindo momentos memoráveis. Também foi realizada uma gincana que ficou dividida em três equipes: vermelha, azul e preta. Na segunda-feira (12/08), a semana começou com o lançamento do primeiro desafio: a divulgação da gincana e a primeira prova prévia da competição. Na terça-feira (13), o dia foi marcado por um recreio dobrado, que foi das 9h20 às 10h. Na quarta-feira (14), foi o dia de abusar da criatividade: “Dia da mochila maluca”. Na quinta-feira (15), a programação contou com o “Dia da Camisa da Gincana”, com as cores sendo preto, azul e vermelho. E na sexta-feira (16), para encerrar a semana, teve o Dia da Fantasia.

“A gincana realizada durante a Semana do Estudante foi uma oportunidade excelente para promover a integração e o espírito de equipe entre os alunos. Além de fortalecer os laços sociais, as atividades também incentivaram a criatividade e a cooperação.” explicou Eci, diretora da escola Jairo Grossi

Toda a programação teve cunho social e para obter mais pontos, os alunos recolheram latinhas que foram posteriormente doadas para uma instituição de caridade. “A gincana e a arrecadação de latinhas, ao ajudar os outros, criamos um ambiente mais justo e carinhoso, esse tipo de ação beneficia quem precisa, e ensina valores importantes como empatia e generosidade”, explicou Ana Luísa Rodrigues aluna do 3º ano.