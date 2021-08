Semana da Juventude é sucesso em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através das secretarias de Assistência Social, Esporte, Lazer e Turismo e Secretaria de Educação/Departamento de Cultura promoveram a Semana Municipal da Juventude, com o tema: “Protagonizar a Juventude é Fortalecer o Futuro”, que ocorreu entre os dias 9 a 12 de agosto na Praça de Esportes João Felisberto Pereira.

O evento reuniu ações de promoção ao acesso à cidadania, convivência comunitária, prática de esportes, bem como de desenvolvimento da autonomia dos jovens em no município.

Entre as atividades, aconteceu o lançamento do Conselho Municipal da Juventude, dando vez e voz aos jovens. Jogos de xadrez, dama e vôlei de praia feminino e masculino com prêmios para 1°, 2° e 3° lugar, incentivando cada vez mais a prática de esportes e utilização consciente dos espaços públicos da cidade.

Representando a administração municipal na entrega das medalhas e das premiações estiveram o vice-prefeito Sandro da Saúde, a secretária de Assistência Social, Maria Izabel Peixoto Silva, o secretário de Esportes Jean José Siqueira, e a diretora do Departamento de Cultura do município, Teresinha Ribeiro Martins.

OS JOGOS

No jogo de xadrez os vencedores foram Inês em 1º lugar, Thiago Carvalho em 2º lugar e na terceira colocação venceu Victor Daniel.

Já na competição do jogo de dama, o 1º colocado foi Marcos Vinícius, em 2º lugar aparece Hellen Keller e em 3ª colocação o jovem Esdras.

No vôlei feminino o 1º lugar ficou com a dupla Vanessa e Dayanne, a 2ª colocação foi para a dupla Fernanda e Júlia, e completando o vôlei feminino o 3º lugar aparece Yasmin e Glória.

Disputando pela Guarda Mirim de Inhapim ficaram as duplas, em 1º lugar Ranyeri e Jefferson, em 2ª colocação Sando e Talysson, e completando, a 3ª colocação foi para a dupla Carlos e Eduardo.

Na competição de vôlei adulto a dupla vencedora em 1º lugar foi Gilsinho e Samuel, em 2º lugar estão Wemerson e Vitor e em 3º colocação Flávio e Davi.

SORTEIO DE PRÊMIOS

Para a realização do sorteio de prêmios aos participantes a secretaria de Assistência Social contou com a parceria de vários comércios da cidade.

Foram sorteados um celular, um skate, um vale-compras no valor de R$ 100,00, um pacote para primeira habilitação veicular A e B, um fone de ouvido, uma pochete esportiva, um caixa de som portátil, um porta retrato digital, três pares de chuteiras, além de kits para todos os participantes, confeccionados pelos recuperandos da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado – APAC de Inhapim.

A prefeitura agradece a participação do Grupo Patins In Line de Caratinga e Ipatinga na exibição da patinação, o Studio de jiu-jitsu Flávio Nascimento, também a galera do Skate de Caratinga e Inhapim que deram um show de manobras, além da mostra de tarô e baralho cigano.

A Primeira Semana Municipal da Juventude foi considerada um sucesso pelos organizadores e no próximo ano promete novidades.

Assessoria de Comunicação