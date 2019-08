Semana comemorativa dos profissionais do NASF

Núcleo de Apoio à Saúde da Família objetiva apoiar a consolidação da Atenção Primária, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços

CARATINGA- Ontem, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde iniciou a semana comemorativa dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Os Núcleos foram criados pelo Ministério da Saúde, em 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Primária no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços.

Em Caratinga, a equipe do NASF desenvolve grupos de atividade física, perda de peso, acompanhamento com psicólogos, nutricionistas, dentre outros. De acordo com Sara Machado Teixeira, coordenadora do NASF de Caratinga, durante cada dia dessa semana será comemorado o dia de um profissional, através de uma série de atividades.

Ontem, foi dia de comemorar o dia do Assistente Social. Durante o encontro, que aconteceu no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Carmo, os participantes tomaram um café da manhã após ouvirem uma palestra ministrada pela Jéssica Silva, que faz parte da Pastoral do Idoso.

Filme, palestras, exercício físico, brincadeiras e muito mais! A semana comemorativa promete ser animada. As atividades se encerram nesta sexta-feira (30) com uma gincana na Praça da Estação.

O NASF está de portas abertas para novos participantes. É só procurar a unidade de saúde mais próxima, levar o cartão do SUS e saber os horários das atividades que são realizadas semanalmente.

Assessoria de Comunicação