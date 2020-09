Semáforos do cruzamento da Praça Cesário Alvim devem voltar a funcionar a partir de hoje

CARATINGA- O Departamento de Trânsito de Caratinga comunicou que os semáforos do cruzamento da Praça Cesário Alvim com a Avenida Moacir de Mattos e a Rua Dona Julica devem voltar a funcionar a partir desta quarta-feira (16). Os equipamentos estavam desativados desde um acidente de trânsito que ocorreu no dia 6 de setembro, quando o poste de semáforo da Rua Dona Julica foi derrubado. Um sinal para pedestres também foi danificado.

José Geraldo de Oliveira Júnior, diretor do Departamento, destacou que os reparos começaram ontem. “Creio que amanhã (hoje) nós já estaremos com eles em funcionamento, porque vai ter que ser feito agora um trabalho de instalação de dois postes que foram danificados, então, creio até à tarde já estaremos com eles funcionando”, afirmou José Geraldo.

Ele também explicou o motivo dos semáforos terem sido reativados somente 10 dias depois. “Há um processo administrativo que deve ser seguido para fazer o reparo de qualquer serviço público, por isso demorou. Também a preparação destes postes, além de ter um em linha reta, tem um também com a parte curva, que falamos pórtico. A empresa tem que preparar esse equipamento, trazer o que vai ser utilizado no controlador, foi preciso refazer essa programação também”.