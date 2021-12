SEM SINAL PARA CELULAR

Vereador Mauro reivindica sinal de telefonia móvel para os bairros da Graças, Conjunto Habitacional e Povoado do Suíço

CARATINGA – Com avanço da tecnologia, falar com uma pessoa que está distante se tornou prático, fácil e rápido. Os aparelhos celulares trazem cada vez mais modernidade e conforto para os consumidores. Mas não adianta ter um aparelho celular e não ter o sinal, dessa forma tudo se torna mais difícil.

Em Caratinga, cidade com cerca de 92 habitantes, dois bairros e uma localidade na zona rural não possuem o sinal de telefonia móvel. Na reunião da Câmara dessa última segunda-feira (29/11), o vereador Mauro César fez o pedido de indicação para votação nº309/2021, “encaminhando através da Mesa, Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando interferir junto a quem de direito, no sentido de realizar a instalação de antenas de telefonia móvel no Conjunto Habitacional, Bairro das Graças e Povoado do Suíço, zona rural de Caratinga”.

Mauro vem fazendo o pedido há quatro anos para que o problema seja resolvido, mas até hoje, nada. “Já pedi ao prefeito, ao estado, e há três anos tive uma reunião com uma empresa de telefonia celular lá em Belo Horizonte. Todos ficaram de resolver e nada. E as reclamações dos moradores são constantes”, disse o vereador.

Bairro das Graças

Nei Gonçalves Medina, 52 anos, reside e trabalha no Bairro das Graças. Ele disse que o problema sempre existiu. “Moro no bairro há 33 anos, e a dificuldade é grande. Se a pessoa quiser fazer uma ligação ela precisa ir até a BR-116, caso contrário não conseguirá. Para o comércio é difícil, tem dia que está horrível. Na época de política eles (políticos) falam que vão mexer, depois passa e mínguem resolve”, reclamou Nei.

Há 70 anos também morando no Bairro das Graças, o senhor Pedro José Antonieto, 71 anos, explicou que o pouco sinal que tem é retorno de uma torre que tem em Dom Modesto. “Aqui no bairro deveria ter uma torre, é impossível usar o celular aqui, e sempre foi assim, nunca mudo”.

Conjunto Habitacional

No Conjunto Habitacional a situação não é diferente, se o morador não tiver internet em casa para usar o WhatsApp, ou tiver telefone fixo, para pedir um remédio, por exemplo, precisa descer ao bairro Santa Cruz onde tem sinal.

O estudante Isaac Lopes de Oliveira, 17 anos, sempre morou no Conjunto Habitacional e convive com o problema da falta de sinal de telefone móvel todos os dias. “O sinal não é dos melhores, vive caindo, se a gente quiser receber SMS(torpedo), fazer uma ligação, tem que descer um pouco”, disse Isaac Lopes.

Com o pedido feito pelo vereador Mauro, agora é aguardar se algo será feito. Enquanto isso, os moradores das localidades citadas ficam impedidos de realizarem ligações através de aparelhos celulares.