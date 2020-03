Sem shows, músicos driblam crise com criatividade

Lives nas redes sociais, busca por inspiração para novos trabalhos e reciclagem da carreira são as estratégias utilizadas

CARATINGA- As medidas restritivas decretadas durante a pandemia do coronavírus têm impactado em vários setores da sociedade e com os músicos independentes não é diferente. Para ter renda, precisa de público. E público representa aglomeração, por isso, essas atividades estão suspensas. Os barzinhos, que são os principais locais utilizados por estes artistas para suas apresentações estão de portas fechadas.

Os músicos Analígia Matos, Nathan Vieira e Paulo Mattos relatam ao DIÁRIO o que têm feito para driblar a crise. Live nas redes sociais, busca por inspiração para novos trabalhos e reciclagem da carreira são as principais estratégias adotadas.

ANALÍGIA MATOS

A cantora Analígia Matos é objetiva e resume a situação enfrentada neste momento. “Os shows foram cancelados. Não há renda”.

Ela afirma que não tem utilizado muito as plataformas online, mas, aproveitando o tempo livre em casa, tem pensado em novos projetos. “Não tenho feito nada online. A não ser que haja demanda. Mas para me distrair e distrair meus seguidores não fiz ainda. Pessoas tímidas como eu, não se saem muito bem com trabalhos online. Agora, produzir algo me interessa muito. Essa produção pode beneficiar minha saúde mental, pode surpreender meus seguidores quando tudo se normalizar e ainda me trazer um retorno financeiro, que será muito importante no momento. Mas, como carro precisa de gasolina eu preciso de inspiração. Sinto que ela está batendo em minha porta”.

Analígia ressalta que é importante o apoio do público, para que prestigiem os músicos quando as atividades voltarem ao normal. “Toda importância! Serão fundamentais para nossa alavancada. Sem o público não somos nada. Nada mesmo. Contamos com a presença nos shows, com o consumo de nossas produções, demandas particulares etc. Além do calor humano deles, claro, que está me fazendo muita falta nesse momento”.

NATHAN VIEIRA

“O momento é de reclusão, Quarentena mesmo! E todo mundo entende e quer contribuir com o bem estar da população. Mas existe uma cadeia de profissionais, os artistas e vou falar mais aqui pelos músicos, que sofre diretamente com esse estado de quarentena”. O relato é do músico Nathan Vieira.

Ele afirma que logo que foi orientado o isolamento social, buscou conferir a sua agenda, cancelando algumas participações. “As coisas que eu pude desmarcar, eu desmarquei. O que está agendado são só casamentos a partir de junho. Barzinho, eventos, as coisas que eu promovo de entidade que eu faço, nada”.

Apresentação com público, que é o carro-forte para muitos músicos não pode ser realizada. Como alternativa, a exemplo de outros artistas, Nathan tem utilizado as transmissões ao vivo para se apresentar e interagir com o público. “Tem muita gente dando seus pulos, com patrocínio de live e é o que dá para fazer. Eu tenho feito live, sem patrocínio sem nada, é para manter o meu público que gosta de mim nas redes sociais conectado comigo de alguma forma. A live fica disponível 24 horas no Instagram e nesse período foi como se eu tivesse feito um evento para muita gente, deu 700 pessoas de visualização. Todo mundo interage, pede música, é quase como se estivesse num barzinho fazendo voz e violão, mas maior. É um pocket show com uma hora, mas se tem uma plateia grande”.

Embora seja uma forma de entretenimento para o público, os vídeos não têm lhe proporcionado retorno financeiro, como explica. “Esse lance de fazer live é legal, interessante, mas, como forma mesmo de ter um incentivo para as pessoas que gostam da gente ficar conectado, não perder de vista. Porém, eu ainda não vi possibilidade de fazer renda com live. Acho que é mais interessante no meu caso manter mesmo o contato com fã, as pessoas que gostam”.

Com a visão criativa, Nathan também já pensou em comercializar alguns itens. “Produtos que estão relacionados à musica, por exemplo, quem tem CD, que é o meu caso, poderia explorar isso agora como alguma fonte de renda; camiseta, boné, chaveiro, palheta, tem muito produto sem ser especificamente tocar para público. De repente alguém vai poder adquirir um produto desse dentro desse universo musical, mas, também vejo que não é todo mundo na cidade que tem essas outras coisas”.

O músico espera que a população prestigie os futuros eventos, para que os artistas possam se reorganizar financeiramente. “Quando voltar ao normal e tomara que seja rápido é muito importante as pessoas comparecerem aos eventos, principalmente, como é meu caso, a turma que promove os eventos e não fica esperando o barzinho convidar. Voltar a frequentar os bares porque a turma vive é do cachê mesmo e nesse tempo vai ficar uns três, quatro meses sem cachê, as contas chegando. É um problema de todo mundo que é autônomo, mas, o músico é complicado”.

PAULO MATTOS

Paulo Mattos tem procurado investir parte do seu tempo em conhecimento. “Devido a essa paralisação temporária procurei me reciclar mesmo. Fiz dois cursos online, um de marketing digital para músicos e outro direcionado a redes sociais também. Um foi pago e o outro consegui grátis. Foi muito interessante porque utilizei o prazo para investir na minha carreira, estudando; também compondo, lendo muito, aproveitando esse momento de coisas que eu não tinha tempo para fazer devido às correrias de estar na estrada ou viajando. Até mesmo questão de material de trabalho, fotos novas, criação de uma logo nova para lançar”.

Mas, para manter a sua conexão com o público e com a música, ele também tem utilizado as redes sociais para se apresentar. “Estou transmitindo um pocket show através de chamadas de vídeo pelo WhatsApp mais pra amigos e fãs, pessoas mais próximas que me acompanham nos shows. Eu entrei em contato com elas, pedi um apoio dessa forma, que seria uma forma de eu estar trabalhando. Então é uma hora de show online, ligo, adiciono as pessoas e eu interajo com elas ali. Também comecei a divulgar sobre empresas que queiram patrocinar uma live via Instagram”.

Paulo reforça o apelo dos músicos. Como diz a canção ‘Nos bailes da vida’, de Milton Nascimento: ‘Todo artista tem de ir aonde o povo está’. “No retorno das atividades normais que esperamos que seja o mais breve possível, tenho ‘n’ projetos para retomar, públicos, então, sempre pedimos muito a contribuição do público em estar presentes. Nós, como músicos independentes e autônomos, dependemos desses shows de bares ou eventos que organizamos, de bilheteria, de couvert artístico, para suprir nossas necessidades de pagar nossas contas. Pedimos o apoio total da população para que esteja conosco nesse momento tão complicado, dando essa força”.