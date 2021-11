Sem previsão para show de Maiara e Maraísa em Caratinga

CARATINGA- O DIÁRIO DE CARATINGA conversou com exclusividade na manhã desta quarta-feira (17), com a assessoria de Comunicação de Maiara e Maraísa, a Texto + Ideias, que informou que não será realizado o show deste domingo (21), em Caratinga, contrariando o que foi anunciado por organizadores locais do evento.

A expectativa era que as irmãs, que tocavam com Marília Mendonça o projeto Patroas, se apresentassem para as pessoas que compraram os ingressos para o show do dia 5 de novembro, que não aconteceu em virtude do acidente aéreo e para as demais que desejassem adquirir ingressos.

De acordo com a assessoria, “o show foi proposto para que a dupla fizesse, mas que não irá acontecer no momento”. A assessoria ainda disse que não há previsão de realização do evento.

A reportagem também entrou em contato com a empresa promotora do show, a Agência 1, que disse que não irá se pronunciar neste momento. A Boate Prime, organizadora local e apoiadora do evento, também não se manifestou até o fechamento desta edição.