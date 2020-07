Sem novos casos de covid-19, São João do Jacutinga adota medidas menos restritivas

CARATINGA- São João do Jacutinga, que dentre os primeiros casos confirmados de covid-19 em Caratinga, 40% eram de pessoas que residiam naquela localidade; vive uma situação estabilizada em relação à doença dois meses depois e agora adota medidas menos restritivas.

O decreto que impunha medidas mais rígidas no distrito, assinado pelo prefeito Welington Moreira no dia 21 de maio, determinava, de imediato, o fechamento de bares; barbearias; salões de festas, de beleza, e, piscinas particulares a título de aluguel ou qualquer espécie de cessão. Também suspendia as reuniões de cunho eclesiástico, eventos públicos ou privados, e, atividades esportivas e proibia o transporte público ou particular de passageiro superior a três pessoas por veículo, ficando a entrada e saída do distrito condicionada à autorização da Secretaria de Saúde. Ainda, os moradores deviam permanecer em suas residências, devendo sair apenas para aquisição de produtos essenciais.

Agora, na última sexta-feira (17), foi solicitada a revogação do Decreto, uma vez que o motivo da sua publicação não mais persiste (avanço considerável de pessoas infectadas pelo Covid-19). A prefeitura frisou que o distrito segue sendo monitorado de acordo com o Decreto Municipal nº 97/2020, que permite o retorno do comércio, por exemplo, no entanto, com horário restrito e a população pode circular livremente, no entanto, com uso de máscara; mas se mantém a recomendação de sair somente em caso de necessidade.