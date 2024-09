Sem ‘Lei Seca’ nas Eleições 2024

Governo de Minas comunica a Associação de Bares e Restaurantes que não adotará restrição da venda e consumo de bebida alcóolica no dia 6 de outubro

CARATINGA- O governo de Minas Gerais informou que a Lei Seca não será implementada nas eleições municipais deste ano. A decisão foi comunicada em nota da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel Minas).

De acordo com o coordenador do núcleo Abrasel em Caratinga, Heryson Silva, não foram registrados incidentes que comprometessem a ordem pública, referindo-se à decisão nas eleições passadas. “Nessa semana nós recebemos, através de resposta do governador Romeu Zema, a pedido da Carla Rocha, nossa presidente estadual da Abrasel, o qual ela solicitou que em 2024 agora fossem utilizadas as mesmas propostas que foram utilizadas em 2022, onde não fosse estabelecido a Lei Seca no estado de Minas Gerais. Pela representatividade e força da Abrasel, tivemos esse retorno do governador e neste ano de 2024, para o primeiro turno e para as cidades que vão acontecer o segundo turno, não vai haver a proibição da venda de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes e segmentos da nossa área”.

Heryson também pontuou que a decisão irá beneficiar a economia. “A gente entende que a lei seca inibe o trabalho dos comerciantes. Muitos bares e restaurantes têm que fechar durante o domingo de eleição, devido à proibição da venda de bebida alcoólica, sendo que é um dos principais chamativos e funcionalidade desses bares. Então, muitos comerciantes deixam de trabalhar, ter esse dia de trabalho devido a essa lei, sendo que em 2022 não houve problemas causados pelo uso de bebidas alcoólicas por parte dos eleitores. A Abrasel bate na tecla de que o uso tem que ser de forma moderada, consciente, como sempre teve, mas a gente também tem que olhar o lado do comerciante, em que ele fica prejudicado quando os bares são fechados devido a essa determinação estadual.

O coordenador do núcleo de Caratinga da Abrasel também destaca os benefícios da associação recém-inaugurada no município. “Neste mês de agosto conseguimos a representatividade da Abrasel dentro da região de Caratinga. A Abrasel é dividida de forma nacional, estadual e regional. Caratinga e a região, as cidades próximas, pertencem à região do Vale do Aço. Nosso presidente regional está em Ipatinga e por haver essa distância, desde janeiro deste ano a Abrasel tem criado os núcleos para que haja uma aproximação dessas cidades. Isso vai afetar também as cidades vizinhas. As demandas que houverem em relação a bares, restaurantes e comida fora do lar, a Abrasel será ouvida, terá voz. A intenção é cada vez fortalecer mais, contar com mais empresários do segmento, para que a gente possa realmente ter essa representatividade”.

Heryson Silva afirma que a entidade reforça seu compromisso em continuar defendendo o setor de bares e restaurantes e as liberdades dos cidadãos, sempre com foco na educação e na responsabilidade. “A Abrasel também traz essa parte de capacitação e eventos a serem fomentados na cidade, tanto com a parte cultural como a parte turística. Já temos exemplos em toda a região, país, onde eventos turísticos e culturais são fomentados pela Abrasel e isso traz um ganho muito grande dentro da sociedade. Pretendemos trazer toda uma estrutura para dentro de Caratinga e região. Começamos esse trabalho, inclusive a gente abre as portas e faz o convite para que todos aqueles que queiram participar desse movimento de fortalecimento do nosso setor aqui em Caratinga, que nos procurem através das nossas redes sociais, do site da Abrasel Nacional, para que sejam associados. Uma associação apartidária, 100% voluntária. O nosso intuito é fortalecer esse setor dentro da região, para que a gente possa crescer e possa trazer cada vez mais retorno à sociedade, aos empresários e a todos aqueles que têm um interesse, de certa forma, com o fomento dessa área comercial”.