Sem Kalil, comitiva do PT-PSD realiza visita em Caratinga

CARATINGA – Alexandre Kalil, do PSD (Partido Social Democrático), ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, não pôde estar em Caratinga nessa sexta-feira (8), como anunciado. Segundo informado pela assessoria no momento do atendimento à imprensa da comitiva PT-PSD, no Casarão das Artes, Kalil apresentou sintomas gripais na manhã de ontem, realizou o teste para covid-19, mas o resultado não ficou pronto, por isso preferiu não vir.

Da comitiva estiveram em Caratinga, o senador e pré-candidato ao mesmo cargo, Alexandre Silveira (PSD), o deputado estadual e pré-candidato a vice-governador de Minas, André Quintão do PT; o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), o pré-candidato a deputado estadual Adalclever Lopes (PSD), deputado federal Leonardo Monteiro (PT); ex-prefeita de Governador Valadares, pré-candidata a deputada estadual, Elisa Costa (PT); e o ex-governador e pré-candidato a deputado federal, Fernando Pimentel (PT), e o deputado estadual Celinho Sintrocel (PC do B).

André Quintão disse em entrevista coletiva que Minas e o Brasil precisam de um processo de reconstrução econômica, social, cultural. E acrescentou que Minas Gerais tem que estimular, potencializar, para as vocações regionais e buscar um envolvimento inclusivo. “Isso significa cuidar bem das estradas, da infraestrutura, em momento de pandemia e pós-pandemia, da saúde, e principalmente cuidar das pessoas. É o que o ex-prefeito Belo Horizonte, Alexandre Kalil fez na capital, enfrentou a pandemia com coragem, seguindo a ciência, mas preocupando-se também com as pessoas mais pobres. Todos vocês sabem, a extrema pobreza está aumentando no Brasil, nós sabemos que 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, o que significa fome, então a prioridade é a reconstrução econômica e social, conectada com esse processo nacional, e é por isso, que Minas Gerais não pode perder essa oportunidade de ter um governo estadual alinhando se Deus quiser e se o povo assim decidir, também com o ex-presidente Lula. Por isso que Lula e Kalil estão juntos nesse momento, também com o senador Alexandre Silveira, e com a nossa chapa de pré-candidatos, tanto Assembleia Legislativa, quanto a Câmara dos deputados, porque ninguém governa sozinho”, disse Quintão.

Questionado sobre o fato do governo federal ter autorizado o ingresso do governo de Minas no regime de recuperação fiscal, André Quintão disse que o caminho que defende a Assembleia foi outro. “Foi um caminho de negociação sem impor ao estado de Minas Gerais a várias condicionalidades”, disse. “O governo de Minas ainda não apresentou o seu plano de recuperação fiscal, agora a lei complementar que trata a recuperação fiscal, coloca limitações para novos concursos públicos, o congelamento de investimentos sociais por até nove anos, você não pode ter nenhum acréscimo acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em políticas públicas, e você tem as excepcionalidades autorizadas por um comitê técnico que retira a autonomia da própria pessoa que vai governar o estado de Minas Gerais. Agora decisão judicial, não vamos discutir, a decisão do supremo, nós aprovamos na Assembleia uma outra legislação que não impunha essas condicionalidades, por isso, nós não votamos a adesão na Assembleia, até porque ela aponta também num caminho perigoso, de privatizações, por exemplo, da Copasa e da Cemig”, afirmou Quintão.

SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA

O senador Alexandre Silveira destacou que é “uma alegria estar em casa”. “Todos sabem da nossa história com essa região, fui o deputado federal mais votado da região durante duas vezes, tive alegria de representar Minas Gerais no congresso nacional, e agora volto aqui no município como senador da república por Minas Gerais, junto com a nossa chapa que é Alexandre Kalil governador e o presidente Lula para voltar a governar o Brasil, para voltar a fazer o resgate da dignidade do povo brasileiro, que infelizmente temos que constatar, mais de 33 milhões de brasileiros vivem hoje em estado de fome e miséria. Todos sabem que apresentei a PEC 01/2022que visa ampliar o auxílio Brasil em 50%, passando de R$ 400,00 para R$ 600,00, criar o auxílio caminhoneiro, 700 mil caminhoneiros autônomos passaram a receber mil reais por mês de auxílio para minimizar os impactos do frete e consequentemente minimizar os impactos da inflação, do valor do óleo diesel, minimizando também o preço do alimento, já que o óleo diesel impacta tanto na inflação, no trator, na produção agrícola, impactando muito o preço do alimento no Brasil. E também o auxílio gás, eu já vinha defendendo desde o princípio do ano, que infelizmente no Brasil as pessoas voltaram a cozinhar no fogão à lenha por obrigatoriedade, por falta de condições de adquirir o gás, então agora vamos passar de R$ 53,00 para R$ 106,00 a cada 60 dias, e toda família receberá e poderá ter acesso de novo ao gás”.

Perguntado sobre a demora da tramitação dessa PEC, o senador disse que foi a primeira ação legislativa do seu mandato, mas que demorou pela insensibilidade da equipe econômica do governo. “O ministro Paulo Guedes na época considerou essa PEC “Kamikaze”, e eu costumo fazer um trocadilho, dizendo que ela é “comida em casa”, na verdade ela é resgatar a possibilidade dos brasileiros poderem voltar a comer, é o que nós precisamos. E o governo, eu não quero aqui entrar no mérito, mas as vésperas da eleição de forma completamente inusitada para não chamar de oportunista, entender que a PEC agora era adequada de ser votada. Mas para mim não interessa, o que interessa é melhorar a vida das pessoas, esse é o compromisso de quem faz vida pública, de quem coloca seu nome à disposição da sociedade para representa-la. Então esses 38,7 milhões de reais que serão recolocados na economia, para mim como parlamentar é uma alegria muito grande ser autor da possibilidade de recolocar o mínimo de dignidade na mesa dos brasileiros”, disse Alexandre Silveira.

PROJETOS PARA REGIÃO

Para a região, Alexandre disse que além da defesa da volta de recolocar todos os município mineiros, é “um municipalista convicto, porque sabe que é na cidade que a vida das pessoas acontece. “Para mim as maiores autoridades do federalismo são os prefeitos, que são as autoridades mais próximas do dia a dia da população, e nós temos conseguido isso. Vou dar um exemplo de Caratinga, já são 4 milhões pra infraestrutura, dois milhões para custeio da saúde, agora com a derrubada do veto da lei Paulo Gustavo, tive alegria de ser o autor e aprovar por 74 votos a zero, para resgatar a dignidade da cultura brasileira, derrubamos o veto essa semana no congresso nacional e eu participei dessa articulação fortemente. Caratinga receberá 805 mil reais, são 3 bilhões e 800 milhões de reais que serão injetados na cultura brasileira através dos municípios dos estados de forma descentralizada”, conclui o pré-candidato à reeleição.