Sem Dor

A massoterapeuta Graciete Coimbra e o fisioterapeuta André Nunes são os profissionais responsáveis pela clínica Sem Dor, que dentre as especialidades trata de bruxismo e dor orofacial. O espaço conta com massagens relaxante, redutora, facial e TopRelax (pés). A inauguração aconteceu na última semana com a bênçãos de padre Moacir.

A clínica está localizada na Praça Cesário Alvim, número 228, sala 209, Edifício das Palmeiras, ao lado do Banco Itaú.