Sejusp emite nota a respeito do caso do policial penal que matou dois detentos e feriu outros dois

MANHUAÇU – Na manhã desta quarta-feira (7), um policial penal, 39 anos, matou dois presos e feriu outros dois no presídio de Manhuaçu, nesta quarta-feira (7), por volta de 9 horas. Segundo o autor, ele agiu motivado pelo fato que um dos detentos teria estuprado sua esposa. A respeito desse fato, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) emitiu nota onde disse que “lamenta a grave ocorrência envolvendo um policial penal na manhã desta quarta-feira (7/9) e informa que colabora e trabalha em conjunto com a Polícia Civil para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos”.

Segundo as informações iniciais, o policial penal chegou ao presídio e pediu para acessar o local para pegar um objeto em seu armário. Pelos relatos preliminares, o policial penal foi até a ala onde ficam os presos recém-chegados ao presídio. Ele fechou a porta, impedindo a entrada de outros policiais penais e descarregou uma pistola calibre 40 em direção aos presos que estavam no interior da cela.

Os policiais penais conseguiram adentrar ao local, desarmaram o autor e o prenderam. No primeiro momento, o policial penal alegou que um dos detentos que estava no interior da cela havia estuprado a esposa dele.

Segundo uma ocorrência registrada pela Polícia Militar durante a madrugada, num fato ocorrido no bairro São Vicente, o suspeito do estupro foi preso pela PM chegando em sua residência no bairro Alfa Sul e, logo após encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi ratificado o flagrante e encaminhado ao presídio.

Em decorrência da ação do policial penal, dois detentos morreram: Evandro Belonato da Terra Junior, 34 anos (indicado como o suspeito do estupro) e Wallison Costa Reis, 24 anos; além de outros dois terem sido feridos com ferimentos leves: Daniel Pereira Faria e Ernandes Gomes dos Santos.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) a perícia esteve no local para identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação para a apuração dos fatos. Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal do município para serem submetidos a exames de necropsia.

Durante a tarde, o policial penal foi ouvido na delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu para os procedimentos da prisão serem finalizados.

Nota da Sejusp

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) lamenta a grave ocorrência envolvendo um policial penal na manhã desta quarta-feira (7/9) e informa que colabora e trabalha em conjunto com a Polícia Civil para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos.

A direção-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) acompanha in loco os desdobramentos da ocorrência. A Polícia Civil já esteve no local para identificar e coletar vestígios.

Por volta das 9h, um servidor do Presídio de Manhuaçu I, situado na 12ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), na Zona da Mata, disparou contra quatro presos. Apesar do socorro imediato prestado a todos eles, dois homens vieram a óbito, e outros dois ficaram feridos.

O homem que fez os disparos foi detido em flagrante​. Ele alegou que um dos detentos teria estuprado a sua esposa na mesma madrugada.

Serão abertos dois procedimentos investigativos: um inquérito pela Polícia Civil e uma investigação interna pela Polícia Penal. O direito à ampla defesa e ao contraditório do policial penal em questão serão respeitados. Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal”.