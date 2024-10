Seis pessoas são detidas por tráfico de drogas em Raul Soares

RAUL SOARES- Foram presas na tarde dessa quarta-feira(17), em Raul Soares um total de seis pessoas, sendo três maiores, os demais menores de 14, 16 e 17 anos, todos envolvidos com o tráfico de drogas naquela cidade.

As prisões e apreensões ocorreram na rua Camilo de Souza, no centro de Raul Soares.

Informações chegaram a sala de operações, noticiando que os autores, sendo cinco do sexo masculino e uma do sexo feminino, de 18 anos, teriam invadido um imóvel que estaria para alugar.

Foi montada uma operação para abordagem ao local e o local foi cercado. Autores tentaram fugir, porém sem êxito.

Durante as buscas no local foram apreendidos dois vidros de perfume usados, 70 pedras de crack, quatro garrafas lacradas de Whisky, duas bolsas, um notebook, bijuterias e um aparelho celular.