Segurança e organização marcam o retorno das aulas presenciais na Apae

CARATINGA – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Apae Caratinga, retomou as aulas presenciais nesta segunda-feira (18). Os profissionais que trabalham na Associação estão focados em garantir a proteção dos apaeanos, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Em todos os ambientes da Escola João Evangelista de Azeredo Coutinho, os alunos recebem orientações sobre como agir nesse período de retorno.

Segundo a diretora da Apae, Lara Cristina Maia, esse momento é desafiador e, ao mesmo tempo, muito importante, pois marca o início de novos tempos para os alunos da Associação, que, após cerca de um ano e meio longe das salas de aula, retornam às atividades presenciais.

De acordo com a diretora, nesta primeira semana irão funcionar as atividades presenciais da Escola e na próxima semana, retornam as atividades presenciais do Centro Dia, onde são realizadas as Oficinas.

A diretora ressalta que as aulas e oficinas acontecerão em semanas alternadas. “As aulas e atividades estão sendo retomadas no modo híbrido de ensino, sendo em uma semana com atividades presenciais e na outra semana com atividades remotas. Assim, garantimos a organização de todo o espaço e temos mais controle sobre o distanciamento e as atividades dos Assistidos”, destaca a diretora.

De acordo com o senhor José, a retomada das aulas presenciais é muito importante. Segundo ele, o filho Lucas estava bastante ansioso para voltar à Escola e esse é um momento é de grande alegria para toda a família do pequeno apaeano.