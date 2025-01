Segurança com rede elétrica durantes férias escolares

Pais e responsáveis devem ficar ainda mais atentos para garantir a segurança das crianças e jovens no período

DA REDAÇÃO – Janeiro é período de férias escolares. Com crianças e adolescentes passando mais tempo em casa, as famílias precisam ficar atentas aos riscos de acidentes com eletricidade. Por isso, a Cemig alerta a população sobre medidas básicas de segurança doméstica para que não haja ocorrências.

De acordo com o engenheiro eletricista da Cemig, Demétrio Aguiar, um dos principais perigos reside nos aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e notebooks, que as crianças costumam utilizar conectados na tomada.

“O uso prolongado nestas condições pode causar superaquecimento, aumentando o risco de incêndios, choques elétricos e até explosões. O ideal é que os dispositivos sejam utilizados com o carregador desconectado, garantindo a segurança das crianças e dos jovens”, explica.

Já os videogames e computadores devem ser desligados da rede elétrica em caso de chuvas pelo risco de queima do aparelho em casos de descarga atmosférica.

“Eles somente devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio. A fiação, inclusive, deve estar em perfeitas condições. Se o cabo apresentar algum desgaste no isolamento, o aparelho não deve ser conectado à tomada, caso contrário pode representar perigo de choque elétrico”, destaca.

A casa também exige cuidados especiais por parte dos pais e responsáveis. A atitude primordial em relação às crianças é mantê-las longe de tomadas, cabos e equipamentos elétricos.

Uma dica valiosa em relação às tomadas é a utilização de protetores para evitar que sejam colocados objetos nos contatos elétricos, especialmente, os materiais metálicos.

“As proteções para tomadas são objetos simples e que podem ser encontrados em várias lojas elétricas ou na internet. São fáceis de usar e evitam que as crianças coloquem objetos pontiagudos nas entradas de energia. Deve-se ter atenção redobrada com crianças pequenas, porque se esse protetor for mal encaixado, ele poderá soltar-se e ir parar na boca delas”, alerta.

A presença de tomadas sem proteção, fios desencapados e o uso excessivo de benjamins e “Ts” são um cenário propício para acidentes.

“O uso de filtro de linha ou réguas de tomadas com fusível de proteção é uma alternativa mais segura para conectar múltiplos aparelhos”, orienta Demétrio Aguiar.

Além disso, a instalação de um dispositivo diferencial residual (DR) é essencial para proteger pessoas e animais dos choques elétricos. “O DR detecta a fuga de corrente e desliga o circuito instantaneamente, prevenindo acidentes graves”, afirma o especialista.

Áreas externas também requerem atenção

A combinação de água e eletricidade é extremamente perigosa. É importante que as crianças e adolescentes sejam orientados a jamais utilizarem equipamentos com o corpo molhado, especialmente, em áreas como banheiros e piscinas.

“É preciso evitar o contato com eletrodomésticos quando o corpo está molhado. Esse cuidado deve ser ainda maior nas casas com piscina, uma vez que é comum as pessoas saírem e abrirem refrigeradores ou freezers”, orienta Aguiar.