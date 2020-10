Segundo suspeito de participação em morte de padre é preso no Rio de Janeiro

Outro jovem, acusado de matar o religioso, já estava detido. Investigações apontam que o crime foi premeditado

MANHUMIRIM – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial para apurar a morte do padre Adriano da Silva Barros na região do município de Manhumirim. O corpo da vítima foi localizado na quarta-feira (14) e encaminhado para exames de necropsia. Ainda na quarta-feira, um jovem, de 22 anos, foi localizado pela Polícia Militar e preso em flagrante, suspeito de participar do crime. Já na noite de sexta-feira (16), a Polícia Civil deteve no Rio de Janeiro um segundo suspeito.

AS INVESTIGAÇÕES

De acordo com o delegado Glaydson de Souza Ferreira, na quinta-feira (15), foi feito um novo interrogatório do investigado, além de outros levantamentos. As investigações apontam que o crime pode ter sido planejado dias antes. “Na verdade, o fato foi premeditado. No sábado (10), houve uma reunião entre o suspeito preso, o irmão dele e mais uma pessoa, para tramar, ao que tudo indica, esse crime de latrocínio”, revela.

Ainda segundo o delegado, a motivação seria uma possível dívida de drogas do irmão do suspeito com traficantes. Ele é do Rio de Janeiro, e, durante uma abordagem da Polícia Militar daquele estado, entorpecentes que estavam em posse dele teriam sido apreendidos. “Ele é um conhecido traficante por lá e estaria devendo uma quantia de drogas. Em razão desse prejuízo, ele teria vindo até Manhumirim para levantar o dinheiro. Foi quando tiveram a ideia de cometer esse crime”, conta o delegado.

O delegado revela também que o padre foi morto na terça-feira (13) e que, no dia seguinte, o investigado preso teria ido ao local para colocar fogo no corpo da vítima. “Na quarta-feira, o conduzido tentou ocultar o corpo. Ao tomar conhecimento desse fato, identificamos outra pessoa, que teria conhecimento do fato e fornecido o combustível. Agora estamos trabalhando para a sua devida qualificação”, assinala.

Durante os trabalhos já realizados, a PCMG conseguiu localizar pertences da vítima, como documentos pessoais (CPF, carteira de plano de saúde, CNH) e cartões de crédito.

SEGUNDO SUSPEITO

Equipes Polícia Civil de Manhumirim e da delegacia de Manhuaçu prenderam na noite desta sexta-feira o segundo acusado de participação no latrocínio contra o padre Adriano. O indivíduo foi detido quando estava na Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

O veículo que o padre utilizava, e havia sido levado, também foi recuperado.