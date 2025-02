Segundo menor envolvido em roubo de moto é detido

CARATINGA- Durante a Operação PMMG 250 Anos: Pré-Carnaval Seguro, a Polícia Militar realizou a apreensão do segundo menor envolvido no roubo em um ponto de mototáxi ocorrido no dia 28 de janeiro, na avenida Catarina Cimini, centro de Caratinga.

A equipe policial militar deslocou-se até o distrito de Sapucaia com o objetivo de localizar o menor de 17 anos, que possuía um mandado de internação em aberto por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ao perceber a presença dos militares, o jovem tentou fugir, mas foi contido.

O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população, mantendo operações constantes para garantir a ordem e a tranquilidade da comunidade.

O ROUBO

A PM foi acionada para atendimento de um roubo consumado. De imediato, as equipes deslocaram para o local e, em contato com a vítima, ela relatou que estava no estabelecimento aguardando clientes, momento em que adentraram dois indivíduos, um deles de arma em punho, e anunciaram o assalto.

O mototaxista disse que um dos autores estava de blusa preta, calça azul, tênis com detalhes laranja, encapuzado e de posse de um revólver. Já o outro autor estava de bermuda clara e camisa preta, tendo ele ficado na porta do estabelecimento monitorando o local.

Segundo a vítima, eles exigiam dinheiro e após recolher certa quantia, pegaram a chave de uma das motos e fugiram sentido à BR-116 na motocicleta roubada, uma Yamaha/Fazer, cor preta.

Após intenso rastreamento e levantamento de imagens, os infratores foram identificados, sendo um de 17 anos e outro de 15 anos. Durante diligências, o menor de 15 anos, que estava de roupa toda escura durante o roubo, foi apreendido em flagrante. A motocicleta recuperada em um loteamento antes do residencial Esperança/Portelinha.