Segundo homicídio é registrado no bairro Bom Jardim em Ipatinga

Traficante de 30 anos foi perseguido e morto a facadas na rua Zúnia O fim da madrugada desta quarta-feira (6) no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, foi marcado pela violência, com dois registros de homicídio. A primeira vítima foi morta a tiros na escadaria da Samambaia com a rua Dália, conforme noticiado mais cedo pelo jornal. Essa vítima foi um homem não identificado oficialmente, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para ser necropsiado. O segundo assassinato foi descoberto por volta das 6h, na rua Zúnia, no Bom Jardim. A vítima é um homem de 30 anos, que morreu com diversas facadas por todo o corpo. Mateus Moreira de Oliveira foi encontrado caído no quintal de uma residência, em um beco. Populares acionaram a PM assim que o dia clareou e informaram sobre a vítima. As primeiras informações apuradas pelo Diário do Aço é que Mateus estacionou uma motocicleta na rua Cravo, nas proximidades da residência da mãe dele, onde esteve na noite de terça-feira, e foi atacado pelo assassino. Para fugir das agressões, Mateus passou por alguns terrenos e foi morto com diversas facadas. O assassino usou uma faca pequena para atingir várias partes do corpo, inclusive o pescoço da vítima. A perícia verificou que a quantidade de golpes pode chegar a 30, situação que será confirmada em exame no IML de Ipatinga. A arma usada na agressão estava ao lado do corpo e foi apreendida pelos policiais. O perito encontrou entre as roupas de Mateus, 21 papelotes de cocaína, R$ 183 e um telefone celular. A PM apurou com familiares que a vítima estaria envolvida com o tráfico de drogas, mas não falou se estava sendo ameaçado. As buscas da PM continuam para a elucidação deste crime e do outro homicídio registrado no bairro Bom Jardim, pois nos dois casos, ninguém viu nada ou teria alguma informação nos locais dos fatos.

Fonte: Diário do Aço