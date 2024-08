Segundo autor de latrocínio contra motorista de aplicativo de Caratinga é preso em João Monlevade

Nesta sexta-feira (16), por volta das 21h, a Polícia Militar prendeu o segundo autor envolvido no latrocínio da motorista de aplicativo Sirlene Salazar, ocorrido em Caratinga:

O indivíduo, de 23 anos, foi apontado como sendo o autor envolvido no latrocínio, ocorrido em Caratinga, que estava foragido. A prisão ocorreu na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais.

Equipe da Polícia Militar abordou o autor, e em pesquisa aos sistemas do Estado foi constatado um mandado de prisão em desfavor pelo crime de latrocínio, ocorrido no último dia 26/07, na cidade de Caratinga, onde Sirlene foi morta.

De acordo com a Polícia , desde o ocorrido foram intensificadas as ações por parte das forças de segurança de Caratinga, no sentido de prender o segundo autor do latrocínio.